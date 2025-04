Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet trekt geen geld uit om duur treinkaartje tegen te gaan: ‘Teleurstellend voor reizigers’

Het kabinet trekt geen geld uit om de stijging van een duur treinkaartje bij de NS volgend jaar te dempen. Dat heeft ov-staatssecretaris Chris Jansen gemeld aan de Tweede Kamer. Mogelijk worden ritten op rustige trajecten geschrapt.

Voor dit jaar dempten het kabinet en de NS allebei 3 procentpunt van de prijsstijging. Het kabinet trok daarvoor 42 miljoen euro uit. Een treinkaartje werd daardoor niet 12 maar 6 procent duurder. Omdat het geld eenmalig was, zocht Jansen nog naar een blijvende oplossing.

In april ging ook een streep door gratis openbaar vervoer.

Wel onderhoud, maar ook duurder treinkaartje

Jansen heeft „scherp gekeken” naar geld, schrijft hij. Het geld uit het Mobiliteitsfonds, waar veel infrastructuur mee wordt betaald, is volgens de PVV-staatssecretaris nodig voor aanleg, onderhoud en tegenvallers. Geld uit die pot halen, zou betekenen dat projecten worden geschrapt. „Het kabinet kiest hier niet voor.”

Zonder maatregelen stijgen de NS-tarieven volgend jaar met ongeveer 12 procent, verwacht Jansen. Hij weet nog niet hoe hoog de prijzen precies worden, omdat de gesprekken met de spoorvervoerder nog lopen. In die gesprekken gaat het behalve over de mogelijkheid om ritten te schrappen ook over het spreiden van de prijsstijging van een treinkaartje over meerdere jaren.

Teleurstelling bij NS

„We doen er alles aan om er zo snel mogelijk uit te komen”, aldus Jansen. Hij wil de Kamer voor de zomer informeren over de uitkomst.

„Dit besluit is teleurstellend voor de treinreizigers”, reageerde de NS. Op verdere vragen wilde een woordvoerder niet ingaan. „De komende tijd moet meer duidelijk worden wat dit betekent voor de betaalbaarheid van het ov.”

