Rover luidt noodklok over duurdere ov: ‘Tarieven kunnen tot 20 procent stijgen’

Reizigersvereniging Rover luidt de noodklok over het duurdere openbaar vervoer. De club stelt dat Nederland onherstelbare schade aan het ov kan oplopen door de ongekend hoge bezuinigingen.

Volgens Rover dreigt in Nederland een bezuiniging van 335 miljoen euro op het openbaar vervoer. Samen met onder meer de ANWB heeft de vereniging een brief geschreven, gericht aan het Rijk.

Welke bezuinigingen komen eraan?

Zo wijst de vereniging erop dat het Rijk jaarlijks 225 miljoen euro minder gaat betalen voor de ov-studentenkaart. Het kabinet wil dit doen door studenten de spits uit te krijgen. Hiermee wordt het afzwakken van de bezuinigingen in het onderwijs betaald.

Daarbovenop zet het kabinet het mes in uitgaven aan het openbaar vervoer in steden. Dat komt omdat specifieke potjes worden overgeheveld naar de algemene fondsen voor gemeenten en provincies. Daarbij worden ze met 10 procent gekort, omdat de overheveling papierwerk zou besparen. De Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag kregen ruim een miljard uit een van deze potjes, en lopen hierdoor jaarlijks 110 miljoen euro mis, een bezuiniging van 10 procent. Hierdoor dreigen tickets voor de metro, bus en tram 12 procent duurder te worden.

Habtamu de Hoop (PvdA-GroenLinks) zei eerder dat hij het een „oerdomme bezuiniging” vindt. Hij diende een motie in om de bezuinigingen tegen te houden. ChristenUnie, SP, D66, SGP, Volt, Denk, CDA en de Partij voor de Dieren gingen mee in de motie van De Hoop.

En dan komt de bezuiniging volgens Rover ook nog op een moment dat bij de NS een tariefstijging dreigt van 10 procent per 1 januari 2026, terwijl de tarieven dit jaar al met 6 procent stegen. Rover vreest dat de tarieven nóg hoger kunnen worden als gevolg van de bezuinigingen. „Ten opzichte van 2024 zullen de treintarieven dan met ruim 16 procent zijn gestegen. De trein wordt zo voor grote groepen reizigers onbetaalbaar”, staat in de brief.

‘Ov-systeem dreigt te worden afgebroken’

„We hebben tientallen jaren gewerkt aan een sterk en betrouwbaar ov-systeem. Dit dreigt nu te worden afgebroken”, waarschuwt Freek Bos, directeur van Rover. „De financiële tekorten worden hierdoor zo groot dat alleen drastische maatregelen mogelijk zijn. Tarieven kunnen hierdoor tot wel 20 procent stijgen en de dienstverlening wordt uitgekleed.”

Zonder tariefverhoging zou er rigoureus moeten wordt geschrapt in het aanbod. „Bijvoorbeeld door nergens in Nederland meer een bus te laten rijden op zondag of door voortaan geen openbaar vervoer meer aan te bieden in de avonduren.”

Rover vreest dat reizigers gaan afhaken door de hoge kosten en het sterk verminderde aanbod. Dan zouden er nog minder middelen zijn om het ov draaiende te houden. „Dit zal leiden tot vervoersarmoede voor grote groepen mensen.” Ook vreest de vereniging dat de files op de weg fors zullen toenemen en dat de verkeersveiligheid achteruit gaat, omdat mensen noodgedwongen moeten kiezen voor onveiligere vervoerswijzen.

In de brief vragen Rover en ANWB om de destructieve bezuinigingen terug te draaien. Ook pleit de vereniging voor structurele compensatie voor de NS, waarmee de grote tariefstijging voor volgend jaar en de daarop volgende jaren van de baan is.

