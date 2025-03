Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe nachttrein Arriva tussen Schiphol en Zwolle officieel een feit

Even na 04.00 uur zaterdagochtend is de nieuwe nachttrein van Arriva uit Schiphol met enkele minuten vertraging aangekomen in Zwolle. Eerder in de nacht reed de trein in omgekeerde richting van Zwolle naar Schiphol, waar deze om 02.41 uur op tijd arriveerde.

De nachttrein gaat elke vrijdag op zaterdagnacht en zaterdag op zondagnacht rijden voor zeker twee jaar en stopt tussen Zwolle en Schiphol in Lelystad, Almere en Amsterdam Centraal. De trein rijdt met subsidie van de gemeenten Almere en Lelystad.

De NS diende vorige maand bezwaar in. Een woordvoerder van het spoorbedrijf zei dat de NS de nachttrein niet wil tegenhouden, maar wil laten toetsen of Arriva zich wel aan de spelregels heeft gehouden. Arriva liet enkele weken geleden weten de trein toch te laten rijden. „We gaan gewoon beginnen, opdrachtgevers Almere en Lelystad hebben geen bezwaar gemaakt.”

Reizigers betalen voor een nachttreinticket 5, 10 of 15 euro, afhankelijk van de reisafstand. Reizen met de OV-chipkaart is niet mogelijk.

De nachttrein is een aanvulling op de nachttrein die in de nacht van vrijdag op zaterdag al rijdt tussen Groningen, Amsterdam en Schiphol, over hetzelfde traject. Deze vertrekt later in de nacht.

ANP

