Drama met de trein? Om deze redenen kun je je geld bij de NS terugvragen

Herkenbaar: je treinreis verloopt niet zoals gepland. En met de stijgende prijzen in het openbaar vervoer is het extra zuur als je ook nog eens veel geld kwijt bent. Wat veel mensen niet weten, is dat je in veel situaties, waarbij je zelf niets kunt doen aan de problemen, geld terug kunt krijgen van NS.

In déze situaties mag je dus even checken of je een terugstorting bij de NS kunt aanvragen.

Geld terug van de NS

Vertraging

Heb je last gehad van vertraging met een NS-trein? Dan kun je in veel gevallen een vergoeding aanvragen voor je reiskosten. Dit kan al bij een vertraging van dertig minuten, en bij de hogesnelheidslijn (Intercity Direct of de Intercity Den Haag-Eindhoven via Breda) zelfs al vanaf 15 minuten.

Hoeveel geld je terugkrijgt, hangt af van de vertraging en het type vervoerbewijs dat je gebruikte. Bij een uur of meer vertraging krijg je vaak de volledige ritprijs terug, terwijl je bij kortere vertragingen recht hebt op een gedeeltelijke vergoeding. Maar: reken er niet op dat alles elke keer wordt vergoed. Je krijgt namelijk geen geld terug krijgt als je reiskosten lager zijn dan 2,30 euro, als de langere reistijd vooraf was aangekondigd, als de vertraging is veroorzaakt is door een andere vervoerder, of als er sprake was van een ‘bijzonder geval van overmacht’, zoals een landelijke stroomstoring.

Vergeet niet: je kunt je aanvraag pas 24 uur na je reis indienen en hebt hiervoor maximaal drie maanden de tijd.

Gestrande trein

Een nachtmerrie voor veel treinreizigers: de trein stopt ermee, of je moet op een andere halte dan gepland uitstappen. Krijg je je geld daarvoor terug? Het antwoord is: ja. De kosten van de rit totdat de trein strandde worden vergoed door de NS.

Ov-chipkaart vergeten

Niets zo vervelend als je ov-chipkaart vergeten als je net de deur uit bent, en al helemaal als je een abonnement met korting hebt. Of de veel gemaakte fout: per ongeluk met je betaalpas inchecken terwijl je een NS-abonnement hebt. Geen zorgen, je kunt de extra kosten terugvragen, zolang je abonnement op dat moment geldig en geactiveerd was. Dit kan tot één maand na de reisdatum, met een maximum van drie keer per kalenderjaar. Voor NS-Business Card-gebruikers geldt een termijn van 90 dagen, eveneens met een limiet van drie keer per jaar.

Ov-chipkaart kwijtgeraakt of gestolen

Ben je je ov-chipkaart of NS-Business Card met abonnement kwijt of is deze gestolen? Geen paniek. Blokkeer de kaart zo snel mogelijk en vraag een nieuwe aan. In de tussentijd hoef je niet zonder abonnement te zitten. Met een Tijdelijk Reisrecht, dat je eenvoudig kunt aanvragen bij een NS-servicebalie of via de Klantenservice, kun je gewoon blijven reizen. Heb je een NS-Business Card? Dan kun je je gemaakte reiskosten terugvragen door een vervangend vervoerbewijs, zoals een e-ticket of mobiel ticket, te gebruiken.

Heb je een Intercity direct Altijd Toeslagvrij-abonnement? Dan kun je de kosten van de Intercity direct-toeslagen die je moet kopen tijdens het wachten ook declareren.

Studentenreisproduct vergeten of gestolen

Studenten met een verloren studentenreisproduct kunnen hun kosten tot een maand na de reis terugvragen, maar dit kan slechts één keer per kalenderjaar. Een andere optie voor een vergeten of een gestolen studenten-ov, is het gebruiken van het tijdelijk studentenreisproduct. Hiermee kun je meestal binnen een uur weer verder reizen.

Vergeten in- of uit te checken

Ben je vergeten uit te checken met je ov-chipkaart of je betaalpas? Kan gebeuren. Je kunt het gemiste uitchecken binnen 6 dagen aanpassen via OVpay. Ga naar je reisoverzicht en zoek je reis op met je NLOV-referentienummer, vul het ontbrekende eindstation in, en vraag je geld terug.

Wellicht de moeite waard dus, om uit te zoeken of de schade van een ‘baal-treinreis’ kan worden verzacht. Ook Daan en Michel kwamen er achter dat wat er tot nu toe jaarlijks op de plank bij de NS blijft liggen en reizigers niet terugvorderen, zelfs 20 miljoen euro is.

