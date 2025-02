Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Treinreizigers opgelet: hoop werkzaamheden aan het spoor op komst

Moet je de komende week met de trein? Dan is het raadzaam om je reis goed van tevoren te plannen. Door werkzaamheden aan het spoor ligt het treinverkeer op diverse plaatsen vanaf dit weekend stil.

Rond Den Haag vinden werkzaamheden plaats en ook op diverse trajecten in het noorden rijden geen treinen.

Werkzaamheden aan het spoor op Den Haag Centraal

Op station Den Haag Centraal wordt er sinds gisteren tot en met 2 maart aan de sporen gewerkt. Sommige dagen rijden minder of geen treinen van en naar Den Haag Centraal, en de hele periode rijden er geen treinen tussen de stations Den Haag Centraal en Den Haag Laan van NOI. Reizigers kunnen vanaf Den Haag Centraal met metrolijn E naar Laan van NOI of met de vervangende bus naar station Den Haag Ypenburg om hun reis voort te zetten, meldt NS.

In het noorden van het land is het komende week voorjaarsvakantie. Daar zijn ook werkzaamheden aan het spoor op verschillende trajecten. Tussen Assen en Hoogeveen rijden tot en met vrijdag 21 februari bussen in plaats van treinen, onder meer vanwege spoorvernieuwing.

Op het traject tussen Hoogezand-Sappemeer en Zuidbroek ligt het treinverkeer tot en met 23 februari ook stil. Daar zijn werkzaamheden voor de Wunderline, de toekomstige verbinding tussen Groningen en het Duitse Bremen. Hierdoor rijden bussen in plaats van treinen tussen Groningen en Bad Nieuweschans en Veendam.

Minder treinen rondom Amsterdam

Vanaf morgen rijden er ook minder treinen tussen Amsterdam Bijlmer Arena en Amsterdam Muiderpoort. Daar vernieuwt men het spoor en wordt gewerkt aan de perrons van station Duivendrecht.

Reizigers tussen Utrecht en Noord-Holland kunnen omreizen via Schiphol, en treinreizigers tussen Utrecht en Amsterdam Centraal kunnen de metro nemen. De werkzaamheden daar duren tot en met vrijdag 21 februari.

Reacties