Vroegboekkorting van de NS blijkt een succes: zo scoor je goedkoper treinkaartjes

Hoewel treinkaartjes steeds duurder worden – 6 procent duurder dit jaar dan in 2024 – zijn er ook nog manieren om het iets goedkoper te maken. Wie de reis minstens een dag van tevoren boekt en op een rustig moment reist, kan tot 60 procent korting krijgen.

En deze vroegboekkorting, die nu een jaar bestaat, blijkt een succes.

Treinkaartjes met korting

In februari 2024 voerde de NS een dynamisch prijssysteem in. Sindsdien is het mogelijk om treinkaartjes met korting te kopen. De korting varieert tussen de 20 en de 60 procent, afhankelijk van hoe ver van tevoren je het kaartje koopt en op welke momenten je reist. „We proberen mensen in de trein te krijgen op rustige momenten, want dan is er veel ruimte over”, zegt een NS-woordvoerder tegen NU.nl.

En dit systeem werkt, zo ziet NS-topman Ivo Steffens. In een jaar tijd hebben meer dan 600.000 mensen gebruikgemaakt van de goedkopere kaartjes. Zij hadden gemiddeld genomen een korting van 27 procent. Volgens de topman had een kwart van deze mensen de trein niet genomen zonder de korting.

Treinreizen in Nederland duur

Treinkaartjes in Nederland zijn tegenwoordig allesbehalve goedkoop. Een woordvoerder van de NS legde eind vorig jaar uit dat de afgelopen jaren de prijs voor treinkaartjes steeg met de verwachte inflatie, maar dat die jaren de daadwerkelijke inflatie harder steeg. Daardoor bleef de ontwikkeling van de prijs van treinkaartjes achter bij de inflatie, terwijl de kosten wel stegen.

Daarom had de prijs voor dit jaar met 8,7 procent moeten stijgen, maar dat ging niet door dankzij een eenmalige compensatie van 120 miljoen van het Rijk. De verhoging van 8,7 procent zou er dus voor 2025 bij komen, bovenop de prijsstijging voor de verwachte inflatie.

De uitgestelde verhoging van 8,7 procent is uiteindelijk verdeeld over het ministerie, NS en de treinreiziger. „Als we geen afspraken hadden gemaakt, was de verhoging 12 procent geweest.”

