Kritiek op bezuinigingen waardoor openbaar vervoer duurder wordt: ‘Nederland is al een van de duurste landen’

Het kabinet zet een mes in uitgaven aan het openbaar vervoer in de steden. Hierdoor dreigen tickets voor de metro, bus en tram 12 procent duurder te worden. Critici, waaronder Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA), spreken er schande van.

De korting komt doordat allerlei specifieke potjes worden overgeheveld naar de algemene fondsen voor gemeenten en provincies. Daarbij worden ze met 10 procent gekort, omdat de overheveling papierwerk zou besparen. De Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag kregen ruim een miljard uit een van deze potjes, en lopen door deze keuze uit de formatieperiode jaarlijks 110 miljoen euro mis. Dat is een bezuiniging van 10 procent.

De bezuiniging, die ingaat vanaf 2026, heeft volgens critici verstrekkende gevolgen voor de dienstregeling en betaalbaarheid van het openbaar vervoer en brengt de dagelijkse mobiliteit van ongeveer 4 miljoen Nederlanders in gevaar.

De Kamerleden van de coalitie lieten niet direct blijken dat ze op zoek gaan naar 110 miljoen euro om de bezuiniging te schrappen. Cor Pierik (BBB) vroeg zich af of de ov-bedrijven hun budget niet efficiënter kunnen besteden.

Habtamu de Hoop over bezuinigingen ov

Habtamu de Hoop vindt het een „oerdomme bezuiniging”, vertelt hij in Goedemorgen Nederland. Hij diende eerder een motie in om de bezuinigingen tegen te houden. ChristenUnie, SP, D66, SGP, Volt, Denk, CDA en de Partij voor de Dieren gingen mee in de motie van De Hoop.

„Je moet niet vergeten dat er rondom de grote steden ook nog dorpen en gemeenten zijn, zoals bijvoorbeeld Edam-Volendam, Lansingerland. Daar kunnen mensen steeds moeilijker met de bus naar hun werk, school of het ziekenhuis. Omdat daar wordt bezuinigd, kunnen zij veel moeilijker echt mee kunnen doen in de samenleving. Dat is een groot probleem.”

Ook staat volgens hem de bouw van woningen op de tocht. „Er worden zo’n 500.000 woningen gebouwd de komende periode. Daarvoor is goede infrastructuur en goed openbaar vervoer nodig. Dat kan nu waarschijnlijk niet doorgaan, omdat deze investeringen niet doorgaan. Je kunt wel woningen bouwen, maar als die onbereikbaar zijn, heb je er weinig aan.”

Hij vindt de bezuinigingen zorgelijk. „Het kabinet zegt dat betrouwbaar en bereikbaar openbaar vervoer belangrijk is voor de coalitie, maar ze bezuinigen in plaats van te investeren.”

🚅 Haagse burgemeester Jan van Zanen: 'Retedom' Samen met een groep lokale bestuurders overhandigde de Haagse burgemeester Jan van Zanen dinsdag een petitie aan de Tweede Kamerleden die over het openbaar vervoer gaan. De petitie met ongeveer 38.000 handtekeningen roept op om de bezuiniging terug te draaien. „Ik vind het heel teleurstellend, en ik vind het ook retedom”, zegt Van Zanen. De petitie werd gestart in oktober. „Er zullen minder bussen rijden en de bereikbaarheid van de regio komt onder druk te staan. De aangekondigde bezuiniging raakt vooral kwetsbare groepen, zoals scholieren, studenten en ouderen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer”, zeiden de initiatiefnemers.

Tickets dreigen nog duurder te worden

Uit onderzoek van het KiM blijkt dat 10 procent van de Nederlanders vervoer moeilijk kan betalen.

De Hoop vindt dat de prijzen van het openbaar vervoer bevroren moeten worden. „De tickets in Nederland zijn een van de duurste van Europa en dreigen in het komende jaar nog eens 15 procent duurder te worden. Als de prijzen niet bevroren worden, kunnen mensen niet meedoen.”

Er staan meer wensen op het begrotingslijstje, zoals meer geld naar defensie, maar de coalitie moet zich moet volgens De Hoop afvragen belangrijk is. „Je kunt het geld eerlijker verdelen. We zien nog steeds dat de meest vermogenden het minste belasting betalen.”

Hij wijst erop dat betaalbaar openbaar vervoer in het regeerakkoord staat. „Staatssecretaris Chris Jansen heeft dit ook beloofd en moet het bij de Voorjaarsnota regelen. Eigenlijk houd ik hem alleen maar aan zijn eigen afspraken.”

Eerder al een brandbrief

De Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag overhandigen in oktober samen met de vervoerders en vakbond FNV al een brandbrief aan Jansen tegen de bezuiniging.

In de brief deden 350 lokale politici en bestuurders, en meer dan tachtig maatschappelijke organisaties en bedrijven, een beroep op de coalitie om de aangekondigde bezuinigingen op het openbaar vervoer te voorkomen. De voorgenomen bezuinigingen hebben volgens de partijen grote gevolgen voor de regio’s, die gezamenlijk goed zijn voor 68 procent van het regionale ov in heel Nederland.

