Bye bye saaie mondkapjes, hello Face it Fashionably

Mondkapjes zijn al enige tijd verplicht in het openbaar vervoer. Je ziet veel witte en blauwe exemplaren. Maar is het niet veel leuker om daar een beetje je eigen fashionable draai aan te geven?

Dat vindt de organisatie van de Amsterdam Fashion Week tenminste wel. Ze slaan de handen ineen met CS Digital Media om te laten zien dat een mondkapje meer is dan alleen een beschermingsmaatregel.

Face it Fashionably

Met het initiatief Face it Fashionably laten ontwerpers en merken zien dat het ook anders kan. En het leuke is: je kunt de creaties aankomende weken aanschouwen op de digitale schermen in het openbaar vervoer van Amsterdam en Rotterdam. Het mondkapje krijgt hiermee een totale make-over van ‘het moet maar’ naar stylish modeaccessoire.

Het idee

Volgens Anniek Swanenberg, accountmanager van CS Digital Media, willen de partijen met dit idee de reizigers inspireren „met de fantastische designs van de deelnemende ontwerpers”. Volgens Swanenberg is het mondkapje een „essentiële accessoire” waarmee iedereen zich kan onderscheiden.

De deelnemende merken zijn:

10DAYS

Filling Pieces

Hul le Kes

Lee

Liesbeth Sterkenburg

Ninamounah

RVDK Ronald van der Kemp

Schepers Bosman

Scotch & Soda

Wannes Akop

Wrangler

Lees ook: Binnen paar dagen duidelijkheid over mondkapjes

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.