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Uitwijken voor een wild dier op de weg lijkt logisch, maar kan duur uitpakken: dit moet je weten over de verzekering

Wanneer je als automobilist plotseling oog in oog staat met een hert, zwijn of ree, is de eerste reactie vaak om uit te wijken. Hoewel de gedachte erachter – het dier redden – goed is, kan dit onverwachte gevolgen hebben voor je verzekering.

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Wie het dier daarentegen daadwerkelijk aanrijdt, kan in sommige gevallen rekenen op volledige dekking. Wat op het eerste gezicht misschien een veilige uitwijkmanoeuvre lijkt, kan daardoor financieel juist een stuk minder gunstig uitpakken.

Vanaf half september tot en met half oktober is het ‘bronsttijd’ bij edelherten. Dit is de paartijd en zorgt voor meer activiteit bij de dieren. Daarom roepen experts op dan ook goed op te letten, mocht je dichtbij bossen wonen.

Situatie verzekering na aanrijding dier

Wanneer het voor schade zorgt, omdat je bijvoorbeeld tegen een boom knalt, moet je de rekening in sommige gevallen zelf betalen. „Het klinkt bizar, maar verzekeringstechnisch kun je met een WA+-verzekering een wild dier ‘beter’ aanrijden dan op het laatste moment uitwijken als er bijvoorbeeld bomen langs de weg staan”, zegt expert autoverzekeringen Michel Ypma van Independer tegen het AD: „Want rijd je het dier aan, dan dekt de verzekeraar de schade aan de auto. Wijk je uit en knal je tegen een boom, dan draai je zelf op voor de kosten.”

Alleen met allrisk ben je volgens Ypma ook verzekerd wanneer je uitwijkt en schade veroorzaakt. Met enkel een WA-verzekering dekt de verzekeraar sowieso nooit schade aan het eigen voertuig wanneer je een dier aanrijdt of ervoor moet uitwijken.

Wat zijn de gevolgen na een aanrijding?

De Consumentenbond bevestigt dat een botsing met een dier wordt gedekt door zowel WA+ als een allriskverzekering. De schade heeft meestal geen gevolgen voor je bonus-malusladder. Wel moet je kunnen aantonen dat je het dier daadwerkelijk hebt geraakt, schrijft het AD.

Maar wat is dan het slimste om te doen in zo’n situatie? „Uitwijken is logischerwijs een natuurlijke reactie”, zegt Ypma van Independer. „Toch kan het voor extra gevaar zorgen voor jezelf en medeweggebruikers. Het beste is uiteraard om een aanrijding of uitwijkactie te voorkomen. Minder dus je snelheid geleidelijk als er een dier de weg op loopt en toeter om het te waarschuwen als dat mogelijk is.”

Hoe pak je een gevaarlijke situatie op de weg met een wild dier aan?

Ook goed om te weten volgens Ypma: „Door de stressreactie denk je misschien dat je niets anders kunt dan uitwijken, maar in realiteit heb je vaak meer tijd dan je denkt. Gebruik die dan ook om gevaarlijke situaties te voorkomen. Rem je plotseling en rijdt er een andere auto achter je, dan heeft de andere automobilist mogelijk te weinig tijd om te reageren. Als je uitwijkt en op een andere baan terechtkomt met tegenliggers, dan zijn de gevolgen niet te overzien.”

Hij adviseert ook: „Tijdens deze dagen wordt het ook steeds vroeger donker, waardoor het lastig kan zijn om overstekend wild op tijd te zien. Houd je daarom aan de snelheid om onnodige risico’s te voorkomen.”

Huisdier of wild dier: zit er verschil in de gevolgen?

Maar hoe zit het precies als je geen wild dier, maar een huisdier van iemand aanrijdt? „Denk bijvoorbeeld aan katten en honden, maar ook boerderijdieren zoals koeien en schapen”, zegt Ypma. „De schadeafhandeling verschilt dan of je wel of niet weet van wie het dier is.”

„Wanneer er schade aan je auto ontstaat omdat een hond in één keer de straat op rent, dan kun je de eigenaar in veel gevallen aansprakelijk stellen. Hiervoor moet diegene wel een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Maar als de eigenaar van het dier onbekend is, dan werkt de dekking hetzelfde als een aanrijding met een wild dier.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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