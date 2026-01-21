Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe auto, minder privacy: ‘zwarte doos’ wordt verplicht

Nieuwe auto’s worden steeds veiliger, maar houden hun bestuurder ook steeds beter in de gaten. Vanaf juli 2026 worden alle nieuwe auto’s verplicht uitgerust met een systeem dat vastlegt wat er gebeurt voor en tijdens een ongeval: de ‘zwarte doos’.

Die verplichting staat niet op zichzelf. Vanaf dezelfde datum moeten nieuwe auto’s ook duidelijker waarschuwen bij een noodstop, bijvoorbeeld met knipperende rem- of alarmlichten. Zulke systemen bestaan al, maar worden dan voor alle nieuwe modellen verplicht. Het doel is helder: achteropkomend verkeer sneller laten reageren en zo het risico op kop-staartbotsingen verkleinen.

Knipperende remlichten vanaf juli 2026

De nieuwe EU-regel schrijft voor dat het remlicht van een nieuwe auto meerdere keren per seconde knippert wanneer er bij snelheden boven de 50 km/h hard wordt geremd. Komt de auto vervolgens tot stilstand, dan gaan automatisch de alarmlichten aan. Op die manier kan achteropkomend verkeer beter zien dat een voertuig abrupt vertraagt of stilstaat, wat het risico op kop-staartbotsingen moet verkleinen.

De maatregel past in een bredere aanscherping van Europese veiligheidseisen. Zo worden vanaf 2026 ook crashtests strenger en moeten auto’s over extra veiligheidssystemen beschikken.

Zwarte doos verplicht

Naast de aangepaste remlichten worden nieuwe auto’s vanaf juli 2026 verplicht uitgerust met een zogeheten zwarte doos. Die registreert gegevens over de aanloop naar een ongeval, zoals gereden snelheid, remgedrag en het dragen van de veiligheidsgordel. Fabrikanten voorzien nieuwe auto’s tevens van een alcoholslot, al blijft dat systeem voorlopig uitgeschakeld.

De auto wordt weer een stukje veiliger, maar jouw privacy neemt opnieuw een beetje af. Wie maximale controle over zijn persoonlijke data wil houden, is met een oudere auto beter af. De collega’s van Autovisie noemen moderne auto’s zelfs ‘rijdende privacyschenders’.

