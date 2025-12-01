Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pas op: nog steeds ov-chipkaarten tegen woekerprijzen in omloop

Mensen die een ov-kaart bestellen, kunnen via zoekmachines op websites terechtkomen waar ze de kaarten voor meer dan 7,50 euro aanbieden, zónder dat er extra service bij zit. Reizigersvereniging Rover en Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, slepen Kings Online hierom voor de rechter.

Zij zouden via twee websites ov-chipkaarten verkopen voor „buitensporig hoge tarieven”.

Laatste verkooppunt van dure ov-chipkaarten

Afgelopen oktober dreigden Rover en Translink nog met juridische stappen tegen oneerlijke ov-chipkaartwebsites. Zij zouden „exorbitant hoge kosten rekenen zonder er extra service voor terug te geven”. Rover en Translink stellen dat er „grof geld” wordt verdiend over de rug van de reiziger. „Oneerlijk”, vinden zij.

Volgens de aanklagers zijn meerdere exploitanten door hun toedoen gestopt met het via websites aanbieden van te dure ov-chipkaarten. Kings Online zou de laatste uitbater zijn die een halt toegeroepen moet worden.

„Het is positief dat meerdere websites inmiddels zijn gestopt na onze eerdere acties”, zegt Rover-directeur Freek Bos. „Maar zolang niet alle partijen bereid zijn hun oneerlijke handelspraktijken te beëindigen, blijven wij ons inzetten om reizigers te beschermen. Met de dagvaarding zetten we een noodzakelijke vervolgstap.” Translink-directeur Peter van Dijk voegt eraan toe dat iedereen betrouwbaar een ov-chipkaart moet kunnen bestellen. „Via de website van ov-chipkaart of bij servicepunten van de vervoerders, gewoon voor de adviesprijs van 7,50 euro.”

🪪 Ov-chipkaart wordt langzaam vervangen In 2026 gaat de ov-pas (één pas voor het hele openbaar vervoer in Nederland) en het OVPay-systeem (reizen met bankpas en smartphone) de ov-chipkaart langzaam helemaal vervangen. Je kunt dan nog wel een tijdje met de ov-chipkaart blijven reizen.

Meldpunt van Rover

Inmiddels meldden meer dan zeshonderd mensen zich bij Rover nadat zij tientallen euro’s te veel hadden betaald, aldus de reizigersvereniging. Mensen gaven aan niet door te hebben dat zij werden opgelicht, omdat de websites dezelfde huisstijlkleuren hebben als die van NS en Translink. Via meldpunt.rover.nl kun je je nog steeds melden als je gedupeerd bent. Je hoeft hiervoor alleen je naam, contactgegevens, de betaalde prijs en de website waarop je hebt besteld in te vullen.

Het kort geding dient op 6 januari bij de Rechtbank Midden-Nederland.

