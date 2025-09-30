Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wegenbelasting stijgt opnieuw in Zuid-Holland: dit betekent het voor jou

Automobilisten en motorrijders in Zuid-Holland opgelet: jullie mogen volgend jaar dieper in de buidel tasten voor de wegenbelasting.

Voor een compacte stadsauto gaat het om gemiddeld 3 euro extra per jaar, een middenklasser wordt bijna 10 euro duurder en voor SUV-rijders loopt de verhoging op tot ruim 16 euro.

Wegenbelasting gaat meer kosten

Het provinciebestuur stelt voor de zogenoemde opcenten, het deel van de motorrijtuigenbelasting dat naar de provincie gaat, te verhogen van 101,5 naar 104,4 procent. Dat bedrag komt bovenop de landelijke wegenbelasting.

De verhoging is deels het gevolg van afspraken in het coalitieakkoord van GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA. Zij spraken al af om in 2026 de opcenten te verhogen met 0,3 procentpunt. Daarbovenop komt nu een correctie vanwege de inflatie. Niet alle provincies kiezen voor die aanpak; sommige houden de opcenten gelijk en passen geen indexatie toe.

Met de hogere opcenten verwacht Zuid-Holland volgend jaar zo’n 470 miljoen euro op te halen. Daarmee blijft de provincie de hoogste opcenten van Nederland hanteren.

Wegenbelasting voor campers

Eerder schreef Metro al over het slechte nieuws voor campereigenaars: ook voor hen gaat de wegenbelasting in 2026 omhoog. Het tarief wordt zelfs verdubbeld.

Dat de wegenbelasting voor campers wordt verdubbeld, heeft een reden. Er komen steeds meer nieuwe camperbezitters bij – het aantal is sinds 2014 bijna verdubbeld – en daarom voelt de overheid zich genoodzaakt om de belasting te verhogen.

Korting voor elektrische auto’s

Rij je elektrisch? Dan heb je wél (een beetje) geluk. Elektrische en hybride auto’s krijgen straks namelijk meer belastingvoordeel, zo schreef Metro in april al. Tot en met 2024 waren elektrische wagens helemaal vrijgesteld van wegenbelasting.

Sinds dit jaar wordt dit voordeel langzaam afgebouwd. Zo geldt er voor 2025 een korting van 75 procent, die aanvankelijk verlaagd zou worden naar 25 procent. Om de aanschaf van stekkerauto’s te stimuleren wordt de korting iets hoger, namelijk 30 procent. Deze regeling geldt in ieder geval tot en met 2028. Voor de meeste wagens scheelt dat ongeveer een tientje per maand.

