Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zijn de grootste ergernissen op de weg, blijkt uit onderzoek

Autorijden kan überhaupt een bron van frustratie zijn, maar de allergrootste ergernissen van automobilisten zijn: geen richting aangeven en telefoongebruik tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl naar verkeersgedrag en irritaties.

Ergernissen op de weg

Volgens het onderzoek zijn dit de drie grootste ergernissen in het verkeer: ’geen richting aangeven’ (61 procent) ‘telefoongebruik tijdens het rijden’ (60 procent) en ‘bumperkleven’ (56 procent). Uit een eerder onderzoek kwam bumperkleven nog als meest irritant uit de bus.

Automobilisten noemen ook te felle of verkeerd afgestelde koplampen (40 procent), afsnijden (46 procent), dubbel parkeren (32 procent) en te langzaam rijden (35 procent) als vervelend gedrag in het verkeer.

🚗 Gevolgen van bumperkleven Bumperkleven kan een boete en problemen met de autoverzekering opleveren. Je riskeert strafpunten of zelfs een rijontzegging. Bij roekeloos rijgedrag kan de verzekeraar de eventuele schade op jou verhalen. Hoe hoog de boete is, hangt af van de snelheid en de afstand. Ook voor de andere ergernissen uit de top drie kun je op de bon worden geslingerd. Een boete voor geen richting aangeven is 120 euro, de boete voor het vasthouden van een telefoon is 430 euro. Uit onderzoek blijkt overigens dat automobilisten vinden dat de laatstgenoemde overtreding veel strenger bestraft mag worden.

Verschillen per leeftijdscategorie

Wel zijn er enkele verschillen per leeftijdscategorie. Bestuurders tussen de 18 en 34 jaar geven aan jeuk te krijgen van langzaam rijden (58 procent) en files (41 procent). Dit percentage neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. Bij bestuurders tussen de 35 en 54 jaar ligt de ergernis over langzaam rijden op 36 procent, bij 55-plussers gaat het nog om 29 procent. Ook geven ouderen minder aanstoot aan files dan jongere bestuurders.

Oudere bestuurders storen zich dan weer vaker aan fietsers die zich niet aan de regels houden. Waar 34 procent van de jongeren dit een punt van ergernis noemt, is dat 40 procent van de middelste leeftijdsgroep en 56 procent van de 55-plussers.

Vorige Volgende

Reacties