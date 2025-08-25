Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Benzine wordt véél duurder, ANWB eist actie: ‘Onnodig, betaalbaar rijden onder druk’

Benzine dreigt door meerdere factoren vanaf 1 januari een stuk duurder te worden. De ANWB roept nu het kabinet op om de accijnzen voor benzine niet langer te laten meestijgen met de inflatie.

Mede door deze zogeheten indexatie dreigt tanken na de jaarwisseling een stuk duurder te worden. ANWB-bestuursvoorzitter Marga de Jager stelt dat de extra lastenverzwaring autorijden onnodig duur maakt en de betaalbaarheid van rijden onder druk zet.

Dat je voor tanken momenteel beter in België kunt zijn, bewees een video – je ziet hem hierboven – van Nieuws van de Dag vorige week.

Benzine 26 cent per liter duurder

Eerder dit jaar deed de ANWB al de oproep om een tijdelijke accijnskorting te behouden. Als die korting komt te vervallen, zou benzine volgens de ANWB per liter 26 cent duurder worden. „De accijnskorting was ingevoerd om stijgende brandstofprijzen te compenseren. Die korting is nog steeds nodig en gerechtvaardigd.” Ook BOVAG waarschuwde dat autorijden onbetaalbaar dreigt te worden en riep het kabinet op met een plan te komen.

🚗 Tijdelijke accijnskorting In mei 2022 voerde het toenmalige kabinet-Rutte IV een accijnskorting aan de pomp in om de benzineprijzen terug te schroeven. De verlaging bedraagt per liter voor ongelode benzine 17,3 cent, voor diesel 11,1 cent en voor LPG 4,1 cent. Door de hogere olieprijzen na de Russische inval in Oekraïne waren de benzine- en diesel prijzen flink gestegen. In januari loopt de accijnskorting af. De regering wilde in 2023 de accijnsverlaging al terugdraaien, maar de Tweede Kamer stak daar in het najaar een stokje voor.

Benzine steeds duurder in Nederland

Nu wil de ANWB dat Nederland stopt met het indexeren van de accijnzen op brandstof. „Het grootste deel van deze verhoging komt door de indexering die Nederland als enige land in Europa toepast. Hierdoor is Nederland koploper in accijnstarieven en lopen we steeds verder uit de pas met buurlanden”, stelt de organisatie.

De accijnzen op fossiele brandstoffen zijn bedoeld om het gebruik ervan te ontmoedigen. Maar de ANWB wijst erop dat nu maar een kleine minderheid elektrisch rijdt. „De prijs voor brandstof heeft dus invloed op een grote groep mensen. Vooral in landelijk gebied, waar minder alternatieven zijn voor vervoer.”

Prijsstijging tegengaan kost schatkist veel geld

Demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur) zei vorige week zijn „stinkende best” te doen om de prijsstijging voor benzine tegen te gaan. „Ik wil echt kijken wat we kunnen doen, of we bijvoorbeeld een knip kunnen maken tussen benzine en diesel.” Maar hij waarschuwde ook dat dit de schatkist veel geld kost. Hij zei dat het allerminst zeker is dat hierover een akkoord komt in het kabinet.

Het terugdraaien van de accijnsverlaging van 18 cent per liter benzine kost de staatskas bijna een miljard euro. De dieselkorting van 12 cent tenietdoen, betekent nog eens een half miljard euro.

Reacties