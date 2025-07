Zwarte Zaterdagen zorgen voor drukte én risico’s op de weg

Op de wegen naar de populaire vakantiebestemmingen wordt zaterdag grote drukte verwacht. Zo wordt het zeer druk op de Franse Autoroute du Soleil richting de Rivièra, maar ook in noordelijke richting.

In de Alpenlanden is de vakantiedrukte zaterdagochtend al vroeg begonnen. Automobilisten moeten rekening houden met anderhalf uur vertraging voor de Gotthardtunnel in Zwitserland en in Oostenrijk duurt het wachten voor de Karawankentunnel een uur, meldt de ANWB.