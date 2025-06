Deel dit artikel: Share App Mail Pin

ANWB waarschuwt automobilisten voor extra drukte bij Wegenwacht door warmte: zó kun jij je goed voorbereiden

Iedereen die dit weekend met de auto op pad gaat, kan zich maar beter goed voorbereiden. De ANWB verwacht dat ze het de komende dagen extra druk gaan krijgen bij de Wegenwacht door het warme weer. De hoge temperaturen zouden eerder voor technische problemen zorgen bij auto’s, waardoor het zomaar kan dat je met pech langs de weg komt te staan. Omdat dit in de hitte gevaarlijke situaties kan opleveren, hier een aantal belangrijke tips.

Dit weekend worden er temperaturen verwacht rond de 28 graden en daar kan je auto last van krijgen. Volgens de ANWB zorgt de hitte eerder voor startproblemen en problemen met de accu. Vanwege het feest op de A10 en de komende NAVO-top is de kans op files ook nog eens een stuk groter en daarom verwacht de ANWB dat de Wegenwacht het aanzienlijk drukker gaat krijgen. In kustgebieden en in grote steden waarom er daarom extra wegenwachten op e-bikes en motoren ingezet.

ANWB waarschuwt: hier belangrijke tips

Nu kun je er natuurlijk weinig aan doen als je auto pech krijgt, maar je kunt wel een aantal maatregelen nemen om te voorkomen dat je eigen veiligheid in gevaar komt als je straks met 28 graden langs de weg moet wachten. Daarom hier een aantal belangrijke tips op een rij:

Vermijd files : laat je voor vertrek goed informeren over de route. Bekijk de weersverwachting en gebruik tijdens het rijden ook de ANWB Onderweg app, zo kun je grotendeels voorkomen dat je straks met de brandende zon in een file terechtkomt. Het is nu al bekend dat het op wegen in de buurt van Landgraaf, Heerlen en de nabijgelegen Duitse Grens erg druk zal zijn. Daarnaast is een groot deel van de A10 op vrijdag dicht, er wordt daardoor een grote drukte verwacht op de omliggende A1 en A9. Hou daarnaast ook rekening met afsluitingen bij de A5: de knooppunten Raasdorp en De Hoek zijn in beide richtingen gesloten tot vrijdagochtend 27 juni. Diezelfde periode is de A4 deels dicht tussen De Hoek en Burgerveen. Ook is de A44 richting Den Haag, tussen Wassenaar en Den Haag en in de richting van Amsterdam afgesloten van zondagavond tot vrijdagavond.

: laat je voor vertrek goed informeren over de route. Bekijk de weersverwachting en gebruik tijdens het rijden ook de ANWB Onderweg app, zo kun je grotendeels voorkomen dat je straks met de brandende zon in een file terechtkomt. Het is nu al bekend dat het op wegen in de buurt van Landgraaf, Heerlen en de nabijgelegen Duitse Grens erg druk zal zijn. Daarnaast is een groot deel van de A10 op vrijdag dicht, er wordt daardoor een grote drukte verwacht op de omliggende A1 en A9. Hou daarnaast ook rekening met afsluitingen bij de A5: de knooppunten Raasdorp en De Hoek zijn in beide richtingen gesloten tot vrijdagochtend 27 juni. Diezelfde periode is de A4 deels dicht tussen De Hoek en Burgerveen. Ook is de A44 richting Den Haag, tussen Wassenaar en Den Haag en in de richting van Amsterdam afgesloten van zondagavond tot vrijdagavond. Laat je auto van tevoren goed luchten : zet voordat je de weg op gaat de deuren en ramen van je auto even open. Zo kan de ergste warmte alvast uit je auto ontsnappen. Tijdens het rijden kun je de ramen het beste gesloten houden en de airconditioning aan te zetten. Dan houd je de warme lucht buiten en de koude lucht binnen.

: zet voordat je de weg op gaat de deuren en ramen van je auto even open. Zo kan de ergste warmte alvast uit je auto ontsnappen. Tijdens het rijden kun je de ramen het beste gesloten houden en de airconditioning aan te zetten. Dan houd je de warme lucht buiten en de koude lucht binnen. Zet je airo niet te koud: met deze tropische temperaturen is het heel verleidelijk om je airco extra laag te zetten, maar hou er wel rekening mee dat een te groot temperatuurverschil tussen binnen en buiten ongezond is. Zet de airconditioning daarom niet kouder dan 6 ºC onder de buitentemperatuur. Zo voorkom je klachten als verkoudheid, hoofd- en keelpijn.

met deze tropische temperaturen is het heel verleidelijk om je airco extra laag te zetten, maar hou er wel rekening mee dat een te groot temperatuurverschil tussen binnen en buiten ongezond is. Zet de airconditioning daarom niet kouder dan 6 ºC onder de buitentemperatuur. Zo voorkom je klachten als verkoudheid, hoofd- en keelpijn. Controleer van tevoren je koelvloeistof : koelvloeistof voorkomt dat je motor oververhit raakt door de warmte. Check daarom van tevoren dat het koelstofniveau op peil is. Dit kun je zien aan de hand van de streepjes op het transparante reservoir. Staat het peil onder het minimum? Dan moet je de koelvloeistof bijvullen.

: koelvloeistof voorkomt dat je motor oververhit raakt door de warmte. Check daarom van tevoren dat het koelstofniveau op peil is. Dit kun je zien aan de hand van de streepjes op het transparante reservoir. Staat het peil onder het minimum? Dan moet je de koelvloeistof bijvullen. Neem een paraplu mee en een zonnescherm: moet je je auto door pech langs de weg parkeren? Scherm jezelf dan met een paraplu af tegen de brandende zon. Ook is het verstandig om je ramen van tevoren af te dekken met zonnefolie of een zonnescherm. Mocht je onverhoopt in de brandende zon moeten parkeren, word je auto in ieder geval minder snel warm.

moet je je auto door pech langs de weg parkeren? Scherm jezelf dan met een paraplu af tegen de brandende zon. Ook is het verstandig om je ramen van tevoren af te dekken met zonnefolie of een zonnescherm. Mocht je onverhoopt in de brandende zon moeten parkeren, word je auto in ieder geval minder snel warm. Neem voldoende water mee: hoewel de Wegenwacht zijn best doet om iedereen zo snel mogelijk te helpen, kan het natuurlijk zijn dat je een tijdje moet wachten als je pech hebt. Zorg er daarom voor dat je voldoende water meeneemt als je de auto in stapt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medepassagiers.

