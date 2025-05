Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wegafsluitingen rond Amsterdam en Utrecht: waarom zijn wegwerkzaamheden vaak in het weekend?

Wie dit weekend de weg op gaat richting Amsterdam of Utrecht, doet er goed aan de verkeersapps strak in de gaten te houden. Grote delen van de A1, A12 en A27 zijn vanaf vrijdagavond afgesloten vanwege geplande werkzaamheden. Dat betekent files, vertragingen en creatieve sluiproutes.

Of een goed excuus om thuis te blijven. Vooral op de omleidingsroutes wordt het druk. Rijkswaterstaat waarschuwt: vertraging door wegwerkzaamheden kan oplopen tot ruim een uur.

Op de A12 is het raak tussen Maanderbroek en Lunetten, net als op de A27 tussen Everdingen en Lunetten. Ook bij Amsterdam gaat de A1 op slot tussen knooppunt Watergraafsmeer en Diemen. Die afsluiting is de aftrap van maandenlange werkzaamheden rond de hoofdstad, met grote evenementen als SAIL, het Festival Op de Ring en de NAVO-top in Den Haag nog in het vooruitzicht.

Waarom zijn wegwerkzaamheden vaak in het weekend?

Deze drukke planning roept die ene vraag op die elke filerijder zich wel eens heeft gesteld: waarom zijn dit soort grootschalige wegwerkzaamheden altijd juist in het weekend? Net nu we kunnen genieten van onze vrije tijd?

Het korte antwoord: in het weekend is het nu eenmaal rustiger op de weg. Forenzen blijven thuis, vrachtwagens staan stil en scholen zijn dicht. Daardoor is er meer ruimte om te werken én minder kans op verkeerschaos doordeweeks Zo wordt zogeheten fileschaamte, waar Metro eerder over schreef, voorkomen. Want stel je voor dat dit op maandagochtend zou gebeuren, dan komen we pas écht laat aan op onze plaats van bestemming.

Alles tegelijk? Dat is bewust

Het klinkt misschien onlogisch om zo veel wegwerkzaamheden tegelijk te plannen, maar Rijkswaterstaat doet het met opzet. Meerdere klussen combineren zorgt ervoor dat er niet elk weekend ergens gegraven, geasfalteerd of gesloopt wordt. Een paar grote knallen zijn nu eenmaal efficiënter dan maandenlang gerommel met kleine afsluitingen.

Wat veel mensen vergeten: wegen hebben onderhoud nodig en best vaak ook. Zwaar vrachtverkeer, wisselende temperaturen en slijtage zorgen ervoor dat asfalt sneller aftakelt dan je denkt. Zonder regelmatig onderhoud zouden de snelwegen binnen de kortste keren vol gaten, scheuren en risico’s zitten.

En ja, dat onderhoud is niet bepaald geruisloos. Maar door ’s nachts en in het weekend te werken, blijven de meeste weggebruikers er zo min mogelijk last van hebben. Al voelt dat op een druk, zonnig weekend als dit misschien even anders.

Alternatieve routes

Wie toch naar een concert, familieweekend of festival gaat, doet er goed aan van tevoren te checken welke afsluitingen er zijn en wat de alternatieve routes zijn. Ook het openbaar vervoer is in sommige gevallen een betere optie. Of je zorgt gewoon voor een goede podcast, een flesje water en wat geduld. Dan kom je er uiteindelijk ook wel.

Pak je liever de fiets? Dat kan natuurlijk ook, maar vergeet geen helm op te zetten. Metro ontdekte namelijk dat er dagelijks heel veel fietsers op de spoedeisende hulp belanden.

