Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Horror-files komende zomer: ‘1,5 uur doen over 500 meter’

De ANWB waarschuwt voor een drukke avondspits vanavond, omdat Nederland op weg gaat voor het Hemelvaartsweekend. Maar er ligt nog veel meer fileleed in het vooruitzicht, of beter: horror-files. De komende zomer krijgen we een bak ellende op de weg.

Metro schreef al eerder over files de afgelopen weken, want ook toen was het raak. De A1, A4, A10, A12: overal waren en zijn er omleidingen en lange vertragingen. „Het wordt nog veel erger”, wist tv-programma Nieuws van de Dag gisteravond te melden.

In de rij voor een korte vakantie

De ANWB verwacht dat veel Nederlanders vandaag vertrekken voor een korte vakantie naar een binnenlandse bestemming of naar landen als Duitsland, België en Frankrijk. De grootste drukte verwacht de organisatie op de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden en op de wegen rond Arnhem en Nijmegen. Ook bij grensovergangen naar Duitsland kunnen lange files ontstaan door controles van de Duitse autoriteiten.

Het gaat nu om één avondspits, maar we gaan met z’n allen nog veel meer balen van de vele files die op de snelwegen zullen staan. Arnoud Broekhuis, manager van de ANWB, vertelde in Nieuws van de Dag wat we kunnen verwachten. Na het vertonen van een werk-aan-de-wegkaartje, constateert presentator Pim Sedee: „Je kunt het beste op Schiermonnikoog of in Overijssel wonen als je aan de files wilt ontkomen.”

🚗 De file is jarig Nog meer nieuws over files, want de file is morgen (donderdag) jarig en mag zeventig kaarsjes uitblazen. De ANWB is niet voor 100 procent zeker, maar houdt aan dat de eerste file in Nederland op eerste pinksterdag, 29 mei 1955, te zien was. Hij stond op knooppunt Oudenrijn in Utrecht, waar de A2 en A12 elkaar kruisen. De reden: dagjesmensen trokken er massaal op uit. Dat deden in die tijd ook ‘filekijkers’ trouwens. Op korte afstand in een zomerstoeltje in het gras gingen keken zij naar al die auto’s op een rij.

Files, maar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd

Is het leed van de files nou zo extreem? Broekhuis meldt enigszins droogjes: „Het wordt steeds meer, want we rijden steeds meer.” Volgens de verkeersspecialist rijden we als Nederlanders dagelijks 350 miljoen kilometer. „Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. We rijden meer, auto’s worden zwaarder en wegen zijn 50, 60 jaar oud en die moeten worden vervangen.”

Mocht je willen weten waar al die wegwerkzaamheden en soms hele wegafsluitingen gepland staan (en dan vaak tegelijkertijd), daar gaat ie: A1, A2, A4, A6, A7, A9, A10, A12, A13, A16, A17, A27, A28, A29, A59 en A73. Een dagelijks overzicht is door de ANWB op een rij gezet.

Een automobilist vertelt dat hij nu elke morgen, elke middag, elke avond in de file staat. En verzucht: „Anderhalf uur doen over 500 meter ofzo.”

Vorige Volgende

Reacties