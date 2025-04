Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Weer staking in België: treinverkeer plat, met gevolgen voor Nederland

Door een nationale staking in België rijden er morgen minder treinen van en naar Nederland. Vooral tussen Rotterdam Centraal en Brussel-Zuid vallen verspreid over de dag meerdere treinen uit, meldt NS International.

Ook vorige maand viel al veel treinverkeer uit door stakingen in België, die draaien om bezuinigingen op de pensioenen en loonmaatregelen. Vooral de dienstregeling van de Eurocity en Eurocity Direct wordt nu stevig uitgedund. Die treinen rijden vanuit Nederland naar Antwerpen en Brussel.

Treindienst richting België dinsdag uitgedund

De staking start vanavond om 22.00 uur en duurt precies een etmaal. Tussen Rotterdam en Brussel rijden minder EuroCity- en Eurocity Direct-treinen. De treinen die rijden, blijven wel doorrijden naar Amsterdam Centraal. NS International waarschuwt dat ook veel Belgische regionale treinen niet of nauwelijks rijden. Van de Eurostar tussen Amsterdam en Parijs vervalt één rit. Inmiddels is de reisplanner van NS International bijgewerkt.

De Belgische spoorvakbonden ACV en ABVV staken uit protest tegen plannen van de regering. Ze zijn boos over bezuinigingen op de pensioenen en het bevriezen van lonen. Vooral bij het spoor is het pensioenstelsel extra voordelig: treinpersoneel kan nu nog op 55-jarige leeftijd stoppen na dertig jaar dienst. Bovendien telt elk gewerkt jaar voor 1,25 jaar bij de pensioenberekening. Dat systeem stamt uit 1926 en ligt nu onder vuur.

🚆 Eurocity en Eurocity Direct?! De naam Eurocity zegt je misschien niets, maar deze trein ken je wel. Het is de nieuwe naam voor de vroegere Intercity Brussel (ook wel Beneluxtrein). Waar die vroeger twaalf keer per dag reed, gaat de Eurocity nu zestien keer. De Eurocity Direct is sneller: die stopt niet in Breda en rijdt direct naar Antwerpen en Brussel-Zuid.

Vakbonden zijn nog lang niet klaar

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft een aangepaste dienstregeling gemaakt. Zo rijdt morgen ongeveer 60 procent van de intercity’s. Vooral in de spits zullen er weinig treinen rijden. Ook andere vormen van openbaar vervoer in België hebben last van de staking. Ongeveer een derde van de bussen van De Lijn rijdt niet. Bij de trams ligt dat aantal nog hoger: ruim de helft valt uit.

De stakingen zijn voorlopig nog niet voorbij. Kleine bonden zoals Metisp en ASTB willen de komende maanden blijven actievoeren, lezen we in de Belgische media. Met ook in mei meerdere dagen waarop het werk stil wordt gelegd. Alleen in juni wordt tijdelijk gestopt, om studenten niet te hinderen tijdens hun examens.

Treinbestuurders noemen deze strijd de zwaarste van de afgelopen decennia. Ze wijzen erop dat hun pensioenrechten ooit als compensatie zijn afgesproken voor de zware omstandigheden van het werk, zoals vroege en late diensten en omgaan met zware situaties op het spoor.

