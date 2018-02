Nederland zesde best presterende land op de Spelen

In 2010 werd door NOC*NSF de Top-10-ambitie uitgesproken. Nederland moest bij de beste tien sportlanden van de wereld komen. Oranje veroverde in Rio negentien medailles, één minder dan vier jaar geleden in Londen, waardoor Nederland nét buiten de top 10 viel en de medaillespiegel afsloot op een elfde plek. De Nederlandse sporters pakten wel meer gouden medailles dan in 2012: acht tegen zes.

Grootste olympische afvaardiging

In Londen deden echter ‘maar’ 175 sporters mee, in Rio kwam Nederland met de grootste olympische afvaardiging ooit aanzetten. Maar liefst 242 atleten, onder wie veel medaillekandidaten, waren present in Brazilië. Daar komt bij dat in de sporten waarin het meest geïnvesteerd werd, de grootste teleurstellingen plaatsvonden. Relatief onbekende atleten in vaak kleinere sporten stonden op en verbloemden veel.

Er werd veel van onze judoka’s en zwemsters verwacht, maar de oogst was schamel. De twee gouden medailles op de 10 kilometer van Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman waren fantastisch, maar in het binnenbad werd er geen enkele plak gewonnen. Op de judomat viel er alleen om de bronzen plak van Anicka van Emden te juichen. Ook bij de paardenonderdelen ging er veel mis en de hockey-oogst viel tegen. Deze sporten zijn normaal gesproken ‘zekerheidjes’.

Teleurgesteld

„We zijn teleurgesteld over het aantal medailles”, gaf Hendriks op de laatste dag van de Spelen toe. „Maar we zijn bovenal trots op de medailles die we wel hebben gewonnen. We handhaven onze positie op de wereldranglijst. Zowel qua goud als het totale aantal medailles. De Nederlandse topsport doet mee in de volle breedte.”

De wegen van Hendriks waren soms ondoorgrondelijk. Neem de zogeheten ‘losersvlucht’. Op dinsdag 16 augustus werden alle Nederlandse sporters die in Rio geen medaille wonnen op het vliegtuig naar huis gezet. Een besluit dat geheel op het conto kwam van Hendriks, die op deze manier wilde voorkomen dat alle nog deelnemende leden van TeamNL zouden worden afgeleid.

Uitzondering op de regel

Deze regel leidde tot veel frictie bij de sporters en dit werd nog erger toen zwemster Ranomi Kromowidjojo wél langer mocht blijven om het goud van haar vriendje Ferry Weertman te vieren. ‘Zij was een uitzondering op een regel waarop voor niemand een uitzondering gemaakt kon worden’, twitterde collegazwemster Inge Dekker die ook langer wilde blijven en hier zelfs toestemming voor vroeg aan Hendriks. Die was echter onverbiddelijk. Ook roeister José van Veen uitte kritiek: „Niemand was echt blij met deze vlucht. Ik had bij de slotceremonie willen zijn. Het is nu alsof je te vroeg van een feestje wordt weggestuurd.”

Hendriks heeft aangegeven dat het experiment met het vervroegd naar huis sturen van sporters wordt geëvalueerd. ,,Veel sporters hebben dat beleefd als grote opoffering. Ik heb me gerealiseerd dat het heel slecht voelt. De impact is groot geweest, het wringt met de olympische gedachte. We moeten er heel goed naar kijken.”

Frictie

Wat ook voor frictie zorgde was het feit dat Hendriks twee petten op had. Wanneer was hij chef de mission en wanneer technisch directeur? Hendriks was onzichtbaar in de zaak Yuri van Gelder. Waar de nadruk op de sportieve prestaties horen te liggen, ging het dagenlang over het vervroegd wegsturen van de turner. Wat was er nu precies gebeurd? Niemand die het wist, dagenlang duurde het gespeculeer en Hendriks hield zich afzijdig. „We hadden duidelijker moeten communiceren”, beseft hij. „De beleving in Nederland is een hele andere geweest. Ik vind het een dilemma. We zullen er echt naar moeten kijken.”

Het NOC*NSF riep voor de Spelen het fenomeen TeamNL in leven om de olympiërs beter te kunnen ‘vermarkten’. Atleten met elk hun eigen commerciële belangen werden in een keurslijf geduwd. Coaches en bonden voelden zich gemuilkorfd, iedere tegenspraak was immers voelbaar in de portemonnee.

Internaat

Hendriks runde het spelershotel daarnaast als een internaat. Zo moest iedere sporter een app installeren waarin op ieder moment van dag kon worden bekeken wie waar uithing. Sporters die zich jarenlang uit de naad hebben gewerkt voor dat ene moment van glorie en die plaatsing voor de Spelen zélf afdwongen en zodoende perfect weten wat topsportbeleving inhoudt, werden kort gehouden. Voor vrijdenkers was geen plek, het regime gold voor iedereen. Zo werd een klimaat gecreëerd waarin niet iedere sporter optimaal kon presteren.