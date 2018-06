WK 2026 in Canada, Mexico en de VS

Canada, de Verenigde Staten en Mexico organiseren in 2026 het WK voetbal. Het toernooi wordt al het 'WK XL' genoemd. Er mogen namelijk 48 landen meedoen. Het gecombineerde Amerikaanse 'bid' kreeg met ruime meerderheid de voorkeur boven Marokko.

Marokko

De keuze van de FIFA-leden voor het gecombineerde Amerikaanse 'bid' is niet verrassend. In het inspectierapport dat de FIFA liet maken, scoorde 'United 2026' aanzienlijk beter dan Marokko, dat ook de vijfde poging om het WK binnen te halen dus zag mislukken.

Het Noord-Afrikaanse land heeft geen enkel stadion dat op dit moment voldoet aan alle eisen. In Canada, de Verenigde Staten en Mexico staan liefst zeventien stadions die zo gebruikt kunnen worden voor het WK. Het aanbod van stadions met minimaal 80.000 zitplaatsen voor grote wedstrijden als het openingsduel en de finale is dan ook royaal, terwijl Marokko alleen het nieuw te bouwen Grand Stade de Casablanca naar voren kon schuiven als potentiële locatie.

Miljarden omzet

De Amerikaanse landen kunnen ook pronken met flonkerende financiële cijfers. Ze denken een omzet van liefst 14,3 miljard dollar te genereren met het WK, omgerekend 12,3 miljard euro. Daar stak de 6,2 miljard euro van Marokko schril bij af. Het feit dat een WK in één land iets goedkoper zou zijn, viel daarbij in het niet.

Ook het strenge immigratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump bleek voor de FIFA-leden geen struikelblok. De toezegging van Trump dat alle spelers, officials en fans zijn land in mogen, bleek genoeg.

Reisafstanden

Het WK werd een keer eerder in meerdere landen georganiseerd. Na het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea riep de toenmalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter dat het pronkstuk van de mondiale bond voortaan altijd in één land moet worden gehouden. Een 'WK XL' met liefst 48 deelnemers, zestien meer dan nu, blijkt echter amper te organiseren door een individueel land.

De Amerikaanse alliantie van drie landen biedt genoeg ruimte en speelsteden voor een toernooi van zo'n grote omvang. Nadeel voor de teams en de voetbalfans zijn de grote reisafstanden. De meest noordelijk gelegen speelstad Edmonton ligt liefst 4000 kilometer van Mexico-Stad. Van de 23 kandidaat-steden moeten er nog zeven afvallen. Het mega-WK telt tachtig wedstrijden. De teams worden verdeeld over zestien groepen van drie.

Stemmen

De 203 stemgerechtigde bonden kozen met overtuigende meerderheid voor een mega-WK in drie landen: 134 stemden voor 'United 2026', 65 voor Marokko, één bond (Iran) wees beide kandidaten af. Van drie landen (Cuba, Slovenië en Spanje) kwam geen stem binnen. De Nederlandse bond KNVB koos voor Marokko.

Reacties bonden

Met tranen in de ogen vielen woensdag de voetbalbazen van de buurlanden elkaar in Moskou in de armen. ,,Dit is zo'n enorme eer'', stamelde voorzitter Carlos Cordeiro van de Amerikaanse bond. ,,Bedankt allemaal voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben. Het voetbal heeft gewonnen.''

Blije bobo's

,,We hebben allemaal heel hard gewerkt om dit te bereiken'', zei Cordeiro. ,,We bedanken ook onze vrienden van Marokko. Voetbal verbindt ons, dat is ook de 'spirit' van het WK. Deze sport gaat over grenzen en culturen heen. Met dat in gedachten, wensen we ook Rusland als gastland van het komende WK en alle deelnemende teams veel succes.''

Bij de Marokkaanse voetbalbond was de teleurstelling groot. ,,We blijven hard werken voor het voetbal, voor de jeugd en om onze droom te realiseren: ooit het WK in Marokko organiseren'', zei bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa.

KNVB teleurgesteld

De Nederlandse voetbalbond KNVB is ook teleurgesteld in de uitslag. ,,Qua resultaat is het echt een gemiste kans'', zei secretaris-generaal Gijs de Jong, die samen met bondsvoorzitter Michael van Praag in Moskou aanwezig was op het FIFA-congres. ,,We hadden het Marokko en Afrika gegund. Het voetbal en dus ook de toernooien moeten ook bereikbaar zijn voor kleinere landen en minder welvarende regio's.''

De KNVB liet een dag voor de verkiezing al weten op Marokko te gaan stemmen. ,,We zijn duidelijk geweest voor iedereen'', zei Van Praag. ,,De FIFA, en wij ook, vonden dat ook Marokko een goed en betrouwbaar 'bid' had uitgebracht. Daarnaast wilden we als KNVB loyaliteit tonen met de vele voetballers van Marokkaanse origine die een belangrijke rol spelen in onze competities. Ik heb daarop veel goede reacties gekregen. Dat deed me goed.''

Transparant

,,Deze verkiezing kwam tot stand in een democratisch en vooral zeer transparant proces'', zei Van Praag, die namens de KNVB mocht stemmen. ,,Daar ben ik blij om. Jammer voor Marokko, maar de voetbalwereld heeft gesproken. Zo gaat dat."

Voorheen werden de WK's door een select gezelschap bestuursleden van de FIFA achter gesloten deuren toegewezen. ,,We weten allemaal hoe ondoorzichtig dit spel tot voor kort gespeeld werd'', aldus De Jong. ,,Daar is nu geen sprake van. Een paar seconden na de verkiezing was op een groot scherm te zien wie waarop gestemd had. Dat vond ik wel 'cool' en passend in deze tijd.''

Mexico huisvestte het mondiale toernooi al twee keer eerder, in 1970 en 1986. De Verenigde Staten mochten het WK in 1994 organiseren, Canada nog nooit. Drie jaar geleden werd wel het WK voor vrouwen in Canada gehouden. Marokko greep voor de vijfde keer naast de WK-organisatie. Het Noord-Afrikaanse land probeerde eerder al tevergeefs de WK's van 1994, 1998, 2006 en 2010 binnen te halen.