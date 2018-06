Wie wordt in Rusland de nieuwe wereldkampioen?

Zonder het Nederlands elftal begint in Rusland vandaag het WK. Welk land heeft de meeste kans op de eindzege? Tien voetbalprominenten wagen zich aan een voorspelling.

Louis van Gaal, ex-bondscoach

Ik denk Brazilië. Als ik de namen van hun spelers bekijk, zegt mijn gevoel dat zij wereldkampioen worden. Zo niet, dan wordt het Duitsland. De rest van de landen liggen mijlenver achter op deze twee landen.

Ruud Gullit, Europees kampioen met Oranje in 1988

Ik vind Frankrijk een heel leuke en goede ploeg. Ze spelen frivool. Ze hebben de beschikking over heel veel spelers voor wie je naar het stadion gaat. Ze kunnen misschien zelfs wel twee volwaardige elftallen opstellen. Ongelooflijk veel kwaliteit en leuk om naar te kijken. Ik hoop dat zij het worden.

Guus Hiddink, ex-bondscoach

Ik ga als analist namens Fox Sports USA het hele WK volgen, voornamelijk vanuit Moskou. De ene keer langs het veld, de andere keer vanuit de studio. Ik verheug me enorm op het toernooi. Ik hoop dat Argentinië heel ver gaat komen. Het zou mooi zijn als Lionel Messi wereldkampioen wordt met zijn land. Hij heeft het voetbal zo ongelooflijk veel gebracht. Ik wil dat hij de finale haalt en uiteindelijk die gouden beker omhoogtilt.”

Anouk Hoogendijk, ex-international

Ik denk dat Frankrijk gaat winnen, omdat zij het meest allround zijn: fysiek sterk, snelheid voorin, technisch, hoog tempo, doelgericht. Ik hoop echt dat zij ver komen, omdat ik het aantrekkelijk vind om naar hun spel te kijken. Mooi én effectief.

Jasper Cillessen, doelman Nederlands elftal

Ik hoop in ieder geval niet dat Spanje wereldkampioen wordt. Rond het afscheid van mijn ploeggenoot Andrés Iniesta heb ik wel veertig of vijftig keer dat doelpunt van hem in de WK-finale van 2010 tegen Nederland voorbij zien komen. Op een gegeven moment was ik daar wel een beetje klaar mee. Dus ik hoop niet dat die gasten wéér thuiskomen met die beker. Maar Spanje behoort natuurlijk tot de favorieten. Net als de Duitsers. Op de Confederations Cup stonden ze er ook weer gewoon, terwijl ze een B-ploeg hadden afgevaardigd. Verder heeft Frankrijk een goed team, net als Brazilië. En als Lionel Messi het op zijn heupen krijgt, kan Argentinië een heel eind komen. Ik heb dus niet echt een uitgesproken favoriet. Of ik de wedstrijden ga kijken? Tijdens de poulefase ga ik er nog niet voor zitten, maar als er daarna mooie wedstrijden komen pak ik een potje mee.

Arnold Bruggink, ex-international

Neymar is heel lang geblesseerd geweest, dus die heeft nu zo ongelooflijk veel zin in dit WK. Ik denk dat hij de held van het toernooi wordt. Hij heeft de batterij volledig opgeladen en gaat schitteren. Misschien heeft hij eerst even nodig om erin te komen, maar dan groeit hij door tot de grote smaakmaker van het WK. Ook op de andere posities heeft Brazilië veel kwaliteit, dus zij zijn voor mij de grote favoriet.

Shanice van de Sanden, rechtsbuiten Oranje Leeuwinnen

Spanje wordt in de poule met Portugal, Marokko en Iran eerst. Daarna kloppen ze Egypte, Argentinië en Duitsland om uiteindelijk in een geweldige finale Brazilië te verslaan. Ik gun het Spanje enorm, want ze hebben geweldige spelers.

Kan Andres Iniesta een laatste kunstje flikken met Spanje? Foto: AFP

Kenneth Perez, analist

Het zullen weer de traditionele landen zijn die om de eindzege gaan strijden. Duitsland, Spanje en heel misschien Brazilië. Maar ik hoop écht dat Argentinië het wordt. Lionel Messi heeft ons voetballiefhebbers zo ongelooflijk veel gegeven. Dit is waarschijnlijk zijn laatste kans om een gooi te doen naar het wereldkampioenschap. Over vier jaar is hij tenslotte 34 jaar. Maar Spanje en Argentinië speelden laatst tegen elkaar en toen wonnen de Spanjaarden met maar liefst 6-1. Het leek wel een of ander showwedstrijd van Spanje. Duitsland verloor in de voorbereiding op het WK met 2-1 van Oostenrijk en dat is juist heel goed voor Duitsland. Dan staan ze gelijk weer op scherp en gaan ze tijdens het WK als de brandweer. En dan hebben we natuurlijk Frankrijk nog. Als je ziet wat voor spelers zij thuis hebben gelaten, dat is eigenlijk niet normaal. Ze hebben ongelooflijk veel kwaliteit in huis momenteel. Ik verheug me op het WK, ook omdat ik heel erg benieuwd ben naar de videoscheidsrechter die er voor het eerst bij is. Normaal gesproken speelt de factor geluk een belangrijke rol, maar dat wordt nu als het goed is een stuk minder. Omdat er van elk continent een scheidsrechter aanwezig moet zijn, zijn er heel veel slechte arbiters. Dat is nu eenmaal zo. Als het goed is herstelt de videoref het als zij in de fout gaan. Ik ben heel erg benieuwd wat ons dat gaat brengen.

Ronald de Boer, ex-international

Brazilië gaat hoge ogen gooien. Op elke positie hebben zij superveel kwaliteit. Zeker als Neymar fit en in vorm is, geef ik Brazilië de meeste kans. Daarna komt Spanje en als outsider zet ik Frankrijk op mijn lijstje. Lionel Messi zal er alles aan doen om wereldkampioen te worden met Argentinië, want dan is hij écht de allergrootste. Misschien is hij dat al, maar met een gewonnen WK natuurlijk helemaal. Maar voor mij is Argentinië niet meer dan een outsider. Ik hoop verder dat België het goed gaat doen, want met al hun talenten moeten zij nu echt een keer gaan oogsten. Met deze ploeg moeten ze minimaal de halve finale kunnen halen. Als dat niet gebeurt, hebben ze gefaald.

Ronald Waterreus, ex-international

Argentinië! Messi gaat zijn loopbaan vervolmaken. Hij is natuurlijk al een weergaloze speler en als het hem niet lukt, is het geen manier van falen. Maar het is bijna ondenkbaar dat een speler met zulke uitzonderlijke kwaliteiten nooit iets met zijn land wint. Dus zou je bijna zeggen: dat gaat een keer gebeuren. En het is niet zo dat hij de enige goede speler is bij Argentinië. Het is bepaald geen baggerelftal. Argentinië wereldkampioen; ik zou het geweldig vinden.