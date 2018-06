Verhoeven kijkt na winst uit naar rematch Badr Hari

Dirk Kuyt wilde zondag tijdens zijn eigen ‘testimonial’ even rustig een balletje aannemen in de wedstrijd tussen Vrienden van Dirk en Feyenoord. Maar daar dacht zijn oud-ploeggenoot Pascal Bosschaart anders over. De verdediger zette na een minuut een vliegende tackle in en als Kuyt niet was opgesprongen, had er waarschijnlijk een brancard aan te pas moeten komen om hem van het veld te tillen.

De hoofdrolspeler kon er zelf nog het hardst om lachen. „Dat is typisch Pascal. Toen we vroeger bij FC Utrecht speelden, ging hij er tijdens de training ook wel eens snoeihard in”, aldus Kuyt. „Hij en Jean-Paul de Jong waren keihard. Na een stevig duel renden ze elkaar uit boosheid wel eens achterna over het veld. Tijdens een afscheidswedstrijd moet het ook kunnen, vind ik. Al die jongens zijn zo fanatiek, mooi toch?”

