Van der Gragt en Martens gaan samenwonen in Spanje

Een meisje van pakweg negen jaar oud vertelt langs het trainingsveld van de Oranjevrouwen trots over haar spreekbeurt over Lieke Martens. Op internet had ze zo’n beetje alles opgezocht wat er over de linksbuiten van het Nederlands elftal te vinden is en gedeeld met haar klasgenootjes. Ze was maandag duidelijk niet de enige fan van Martens op de KNVB-campus, want een handvol meisjes had een shirt (en sommigen zelfs ook een broekje én sokken) van FC Barcelona aangetrokken. Rugnummer 22 en daarboven de achternaam van hun favoriete speelster.

De bekendste voetbalster van Nederland schitterde door afwezigheid. Ze meldt zich pas vandaag in het trainingskamp van de Leeuwinnen, die zich voorbereiden op de WK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Slowakije. Er was wel een andere international die zich tegenwoordig werknemer van FC Barcelona mag noemen. Vanuit de dugout volgde Stefanie van der Gragt de oefensessie van haar ploeggenoten. Met figuurlijk een kersvers contract van de Catalaanse club.

Belangstelling

Een klein uur eerder was de deal rondgekomen. Eindelijk, want ze wist al máánden dat ze in de belangstelling stond. In januari kreeg ze al een telefoontje van spelersmakelaar Tim Vrouwe. „Hij informeerde wat voor contract ik nog bij Ajax had en zei dat ik werd gevolgd door een Europese club. Pas in maart werd duidelijk dat het om FC Barcelona ging.”

Blijf dan maar eens koel in het hoofd, als je nog een paar maanden bij je huidige club hebt te gaan. Maar Van der Gragt is nuchter genoeg om zich niet gek te laten maken door de gedachte aan haar droomclub. „En voor een blessure ben ik al helemaal niet bang geweest. Als je daaraan gaat denken, gebeurt het juist. Ik heb sowieso niet veel aan Barcelona gedacht. Af en toe heb ik het er natuurlijk wel met mensen over gehad, want zoiets geeft een enorme boost. Maar toen eenmaal een tijdje duidelijk was om welke club het ging, heb ik het losgelaten. Ik wilde prijzen pakken met Ajax en dat is behoorlijk goed gelukt.”

In het shirt van de Amsterdammers veroverde Van der Gragt het landskampioenschap en afgelopen weekend pakte ze ook nog eens de KNVB-beker. De verdediger was verantwoordelijk voor een van de drie doelpunten tegen PSV. „En dan ook nog zo’n prachtige transfer, beter had het voor mij niet gekund. Ik ben blij dat het nu eindelijk naar buiten is gekomen, want ik weet het natuurlijk al een tijdje.”

Stefanie van der Gragt juicht na haar treffer namens Ajax in de bekerfinale tegen PSV. Foto: ANP

Uiteraard was ook Martens ervan op de hoogte dat ze vanaf komend seizoen een Nederlandse teamgenoot krijgt. Van der Gragt: „Ik heb Lieke gelijk even geappt en gebeld om informatie in te winnen. Ze vertelde dat het echt een heel mooie club is en dat iedereen altijd voor je klaar staat. De mensen van Barcelona zijn heel gastvrij en willen graag helpen. En dat het echt één club is; de vrouwen en mannen worden niet apart van elkaar gezien.”

Terwijl ze over Barcelona vertelt, is de glimlach niet van haar gezicht te krijgen. Toch zal het ook spannend worden. „Een ander land, een nieuwe taal, altijd warm weer, haha. Een heel nieuw leven. Ik vind het spannend, maar ik heb er vooral heel veel zin in. Het is fijn dat Lieke er al zit, zodat ze mij een beetje wegwijs kan maken. Zij verlaat haar huidige appartement, zodat we samen ergens kunnen gaan wonen. Dat is allemaal al geregeld, dus dat hoef ik niet meer uit te zoeken.”

Lieke Martens bij het trainingscomplex van FC Barcelona. Foto: ANP

Dus kan de 25-jarige Van der Gragt zich de komende dagen volledig op het Nederlands elftal richten. Vrijdag speelt Oranje uit tegen Noord-Ierland en volgende week dinsdag in Heerenveen tegen Slowakije. „Daarna ga ik nog even lekker op vakantie, voordat ik naar Barcelona vertrek. Als het dit weer blijft, ga ik ergens in Nederland lekker kamperen.”

Waarschijnlijk wordt ze door de transfer naar Barcelona vaker herkend. Hoge bomen vangen tenslotte veel wind, kijk maar naar Martens. „We hebben het dan wel over de beste speelster ter wereld hè. Nadat we het EK wonnen, werd ik wel iets vaker herkend op straat. Verder is het leven voor mij hetzelfde gebleven.” Met een dikke knipoog: „Wie weet staan hier over een tijdje ook meisjes met een shirt met mijn naam erop...”