Ronald Koeman is na oefeninterlands niet negatief

Het gaat flink puzzelen worden voor bondscoach Ronald Koeman om het straks Duitsland en Frankrijk lastig te maken in de nieuwe Nations League. Die conclusie trok hij zelf na het gelijkspel met Italië maandagavond. ,,We stuiten op goede tegenstanders, dus we kunnen wel aan de bak."

EK 2020

Vooral in de eerste helft van de oefeninterland tegen Italië leerde Koeman dat hij nog een lange weg te gaan heeft met Oranje. ,,Ik had ook niet verwacht dat ik na vier oefeninterlands kon zeggen dat we ons wel even voor het EK van 2020 gaan plaatsen", zei hij. ,,We hebben nog een lange weg te gaan. We missen niet voor niets twee grote toernooien op rij."

Koeman debuteerde als bondscoach met een nederlaag tegen Engeland (0-1). Daarna stuntte zijn ploeg tegen Portugal (3-0). En na het gelijke spel tegen Slowakije (1-1) speelde Oranje dus met enige fortuin gelijk tegen Italië (1-1), dat niet in de sterkste samenstelling speelde. Als de opvolger van Dick Advocaat terugkijkt op zijn eerste vier oefeninterlands, dan kan hij eigenlijk alleen echt tevreden zijn over de eerste helft tegen Portugal. ,,En tegen Slowakije en Italië zijn we goed teruggekomen", zei hij.

Vaster team

Koeman liet de afgelopen maanden veel spelers in actie komen. Hij erkent dat het nog een heel klus zal worden om tot de sterkst mogelijke formatie te komen. ,,Maar ik ben na vier oefeninterlands niet heel negatief over Oranje. Ik heb absoluut goede dingen gezien. Maar het is duidelijk dat als het straks om het 'echie' gaat, het beter moet. Ik wil sowieso naar een vaster team toe.''

Koeman schrok van de eerste helft van zijn ploeg in het stadion van Juventus. Hans Hateboer stapelde fout op fout, Georginio Wijnaldum was opnieuw niet de nuttige speler die hij vaak bij Liverpool is en Marten de Roon en Ruud Vormer konden het middenveld ook niet naar hun hand zetten. ,,Ik vroeg mezelf af hoe het mogelijk was dat we zo veel balverlies leden", zei Koeman. ,,We kunnen echt beter. Dat moeten we vaker en langer laten zien. Nu was het alleen in de tweede helft best aardig."