Nadal pakt voor elfde keer titel van Roland Garros

Max Verstappen heeft in de Grote Prijs van Canada zijn tweede podiumplaats dit seizoen behaald. De Nederlandse coureur eindigde in zijn Red Bull op de derde plaats. Sebastian Vettel reed in zijn Ferrari van start tot finish aan de leiding. De Duitser nam met zijn vijftigste overwinning in de Formule 1 de leiding in de WK-stand over van Lewis Hamilton, die niet verder kwam dan de vijfde plaats.

Tweede podiumplek

Verstappen was vanaf de derde plek gestart en probeerde in de eerste bocht Valtteri Bottas te passeren. De Finse coureur van Mercedes wist die aanval echter af te slaan en reed daarna weg bij Verstappen. In de laatste ronden kwam de twintigjarige Nederlander nog wel dichtbij, maar Verstappen kon geen aanval meer doen op plek twee.