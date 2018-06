Leeuwinnen rollen Noord-Ierland wederom op: 0-5!

Geef Ruud Gullit zonnig weer op een prachtige golfcourse en zijn dag kan niet meer stuk. Toch maakte de ex-aanvoerder van het Nederlands elftal dat in 1988 Europees kampioen werd, zich zondag tijdens de ING Golfweek in Tilburg tussen de holes door een beetje boos. Waar hij vroeger in staat was om zijn ploeg op sleeptouw te nemen, daar is in het huidige Nederlands elftal nauwelijks een vorm van leiderschap te bespeuren.

„Deze generatie is zó anders. Al hun trainers vertellen wat zij moeten doen. Jij doet dit, en jij dat dat. Allemaal opdrachtjes. Ze kunnen niet zelf nadenken. Dus weten ze niet hoe ze bepaalde situaties in het veld moeten oplossen”, aldus Gullit, die in zijn jeugd op een heel andere manier als voetballer opgroeide.