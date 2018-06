Gullit: Gebrek aan leiders is schuld van trainers

Geef Ruud Gullit zonnig weer op een prachtige golfcourse en zijn dag kan niet meer stuk. Toch maakte de ex-aanvoerder van het Nederlands elftal dat in 1988 Europees kampioen werd, zich zondag tijdens de ING Golfweek in Tilburg tussen de holes door een beetje boos. Waar hij vroeger in staat was om zijn ploeg op sleeptouw te nemen, daar is in het huidige Nederlands elftal nauwelijks een vorm van leiderschap te bespeuren.

„Deze generatie is zó anders. Al hun trainers vertellen wat zij moeten doen. Jij doet dit, en jij dat dat. Allemaal opdrachtjes. Ze kunnen niet zelf nadenken. Dus weten ze niet hoe ze bepaalde situaties in het veld moeten oplossen”, aldus Gullit, die in zijn jeugd op een heel andere manier als voetballer opgroeide.

Ruud Gullit in actie tijdens de ING Golfweek in Tilburg. Foto: ANP

„Ten eerste voetbalde ik veel op straat, waardoor ik als jongetje automatisch leerde hoe ik bepaalde zaken aan moest pakken. Ten tweede had ik bij de nationale elftallen Ger Blok als trainer. Die vroeg tijdens de wedstrijdbespreking doodleuk aan de spelers wat het plan voor vanavond was. Wat gaan we doen? En dan hoefde je echt niet met een stom antwoord te komen, want dan gíng hij toch tekeer… Ronald Koeman zei na afloop van het oefenduel met Slowakije dat hij tijdens de eerste helft graag iemand in het veld had gehad die de boel ging organiseren toen het niet goed liep. Maar dat zie je bijna niet meer. Misschien staan dergelijke spelers ooit weer op, maar dan moet je ze wel meer verantwoordelijkheid geven. Laat Koeman het ook maar gewoon aan zijn spelers vragen in aanloop naar een wedstrijd: hoe gaan we het aanpakken?”

Stimuleren

Gullit haalt Hakim Ziyech aan als speler die dat zou moeten kunnen oppikken. Voor Nederland is het extra pijnlijk dat de middenvelder met Marokko wél op het WK in Rusland actief is. „We moeten er vanaf dat trainers alles uitleggen aan spelers. We hebben juist behoefte aan voetballers die anders denken. In Nederland kunnen we alleen maar over Ziyech klagen. Terwijl hij juist de uitzondering is die het voetbal nodig heeft. Hij speelt niet in het belang van het team, en weet ik veel wat er allemaal over hem wordt geroepen. Hij doet dit niet, hij doet dat niet. Denk je dat Johan Cruijff alleen maar in het belang van het team speelde? Nee, hij speelde voor zichzelf. Maar hij had óók het vermogen om een elftal te sturen en te dragen. Dát aspect moet je bij iemand als Ziyech stimuleren en niet zeggen dat hij anders moet gaan voetballen.”

Het Nederlands elftal dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Slowakije. Foto: ANP

Ondanks het gebrek aan leiderschap denkt Gullit dat het uiteindelijk weer goedkomt met het Nederlands elftal. „Je kunt met dit materiaal een prima team neerzetten, dat goed kan presteren. Dan plaats je je voor het komende EK en wie weet groei je weer in zo’n toernooi. De spelers met uitmuntende kwaliteit ontbreken, daarom moet je het als team doen. Memphis laat flarden van zijn genialiteit zien en hopelijk kan hij dat doorzetten, want dan hebben we weer een speler die uitzonderlijk is.”

Liever niet

Na de 1-1 van vorige week tegen Slowakije werkt Oranje maandagavond in Italië een tweede oefenwedstrijd af. Geen pretje, aldus Gullit. „Als je je niet hebt gekwalificeerd voor het WK, wil je dit soort oefenwedstrijden écht niet spelen. Dat weet ik uit eigen ervaring. Je bent alleen maar bezig met niet geblesseerd raken. Want anders moet je tijdens je vakantie worden behandeld, terwijl je die periode juist heel hard nodig hebt om jezelf op te laden voor het volgende seizoen. Als je niet op vakantie gaat en dus niet je rust pakt, krijg je daar later tijdens het seizoen last van. Wat denk je van de jongens van Liverpool? Die worden door de journalisten die het Nederlands elftal volgen alleen maar gevraagd hoe het nou was om de Champions Leaguefinale van Real Madrid te verliezen. Die gasten hebben echt geen zin om daar weer over te moeten praten. Ik snap het wel van de KNVB en van Ronald Koeman dat dit soort wedstrijden gespeeld moeten worden, maar de spelers hebben het liever niet. Maar tegen Italië móeten ze wel, want tegen dat land is het nooit een oefenpotje. Dat kennen zij niet, Italianen geven altijd vol gas. Als je zo’n wedstrijd op halve kracht speelt, loopt je als Oranje alleen maar achter de feiten aan.”