Drones houden de spelers van Marokko in de gaten

In het drieluik ‘Zij wel’ interviewen we spelers uit de Eredivisie die, in tegenstelling tot Oranje, wél op het WK actief zijn. Vandaag het slot met soundbites van de Feyenoorders Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat over hun Marokko.

El Ahmadi: Vroeger, toen ik klein was, gingen we elk jaar een week of vijf naar Marokko op vakantie. Dan bouw je vanzelf een band op met een land. Het voelde en voelt altijd goed als ik er ben. Vroeger sprak ik thuis Nederlands met mijn broertjes en zusjes en soms met mijn vader, maar over het algemeen sprak ik Arabisch met mijn ouders. Als ik het volkslied van Marokko hoor, voel ik me altijd trots. Maar ik zou er niet kunnen wonen. Ik ben in Nederland opgegroeid en daar zal ik voor altijd blijven wonen.

Amrabat: In Nederland zijn de mensen meer gelijk, terwijl je in Marokko als profvoetballer echt een koning bent.

El Ahmadi: Marokkaanse fans zijn heel fanatiek. Stel dat een speler met het statuur van Robin van Persie voor het Marokkaans elftal zou uitkomen, dan zou hij daar niet normaal over straat kunnen lopen. Nederlanders zijn blijkbaar in de loop der jaren gewend aan grote sterren als Marco van Basten en zo. Ze zijn nuchter. Van Persie zou in Marokko letterlijk en figuurlijk op handen worden gedragen. Ik vind dat Nederlanders meer waardering en respect moeten hebben voor hun grote voetballers. Zij hebben hun land tenslotte op de kaart gezet. Maar als mensen in Nederland Dennis Bergkamp over straat zien lopen, vinden ze het normaal.

Amrabat: Marokkaanse fans moedigen fanatiek aan, maar als het wat minder gaat, kunnen ze ook fanatiek zijn. Tijdens een jeugdtoernooi staken ze middelvingers naar ons op toen we verloren. Wij waren toen gastjes van zestien jaar.

El Ahmadi: Onze Franse bondscoach Hervé Renard vroeg zich af hoe het toch kwam dat onze generatie met veel talent nooit op een WK is geweest. Dus haalde hij de discipline aan en maakte hij een echt team van ons. Spelers die alleen voor zichzelf speelden, hoorden dat gelijk van hem en kregen geen speeltijd meer. Rustig aan doen tijdens een training zit er ook niet meer in. We worden zelfs in de gaten gehouden door drones. Daardoor is een gevoel ontstaan van: oké, als ik een plekje in dit elftal wil bemachtigen, moet ik vól aan de bak.

Amrabat: Dat zie je terug in ons spel. Iedereen bikkelt voor elkaar, we zetten met z’n allen vol druk op de tegenstander. Hij eist dat van ons, anders kom je gewoon op de bank terecht.

El Ahmadi: Veel mensen zien onze bondscoach daarom als een bikkelharde man, maar hij kan ook heel grappig zijn. Hij zet weleens een muziekje aan en dan gaat hij dansen. Hij kan dus echt heel relaxed zijn, maar als er een wedstrijd aankomt, zet hij de boel 24 uur van tevoren op scherp. Als hij een bespreking houdt, ben je gelijk wakker. Hij zorgt ervoor dat je zin krijgt om te voetballen.

Amrabat: Hij begint vaak in het Frans, dan begrijp ik niet eens wat hij zegt. Maar door de manier waarop hij ons toespreekt, maakt hij ons echt ‘heet’.

Karim El Ahmadi (rechts) met Hakim Ziyech. Foto: ANP

El Ahmadi: Het gaat er tegenwoordig sowieso een stuk professioneler aan toe bij Marokko. De voorzitter van de voetbalbond heeft ervoor gezorgd dat alles nu beter is geregeld op het gebied van reizen, hotels en trainingsaccommodaties. Als ik me vroeger bij de nationale ploeg meldde, had ik het gevoel alsof het een uitje was. Even lekker ballen. De afgelopen vijf jaar is dat veel beter geworden.

Amrabat: We kunnen goed druk zetten, we hebben mensen die doelpunten maken, er zijn creatieve spelers en ook verdedigend klopt het. In de kwalificatiereeks voor het WK kregen we nul doelpunten tegen, dat zegt veel.

El Ahmadi: Als je de eerste wedstrijd verliest, kan het WK na twee wedstrijden al voorbij zijn. Win je de eerste wedstrijd, dan weet je zeker dat je tot het einde van de groepsfase nog kans hebt op de volgende ronde.

Amrabat: Natuurlijk is het een heel zware poule met Spanje en Portugal. Daarom is het zo belangrijk dat we de eerste wedstrijd tegen Iran winnen. Verder is alles mogelijk. Kijk maar naar Portugal, dat met 3-0 van Nederland verliest…

El Ahmadi: Ik heb wel eens in een selectie gezeten met betere individuele spelers, maar dit is zeker beste team. We zijn al een hele tijd bij elkaar zonder al te veel wisselingen, dat maakt het ook een mooi geheel. Dat heeft er lange tijd aan ontbroken.

Amrabat: Ik hoorde dat onze wedstrijden al snel waren uitverkocht. En er zijn nog heel veel mensen die naar Rusland willen gaan om ons aan het werk te zien. Dus als je een kaartje hebt voor een wedstrijd van Marokko, kun je goed geld verdienen, haha…

El Ahmadi: Ik denk dat veel mensen in Nederland ons zullen steunen. Vrienden van mij hebben om een shirtje van Marokko gevraagd, zodat ze die kunnen dragen tijdens onze wedstrijden. Andersom is ‘t ook zo. Als wij niet op een WK zijn en Nederland wel, dan moedigen wij Oranje aan.