Tom Dumoulin verdedigt van 4 tot 27 mei zijn titel in de Giro d’Italia. „Deze editie wordt moeilijker dan die van vorig jaar.”

'Poepberg'

Zo vlak voor de start van de Giro is Tom Dumoulin de rust zelve. Zo gaf de Limburger een paar weken geleden nog rustig met Team Sunweb een clinic in de Maaspoort. Tijdens deze Tour de Legend konden wielerliefhebbers samen met hem de Stelvio opfietsen. Oftewel de ‘poepberg’. Dumoulin kan erom lachen en waarom ook niet, want ondanks zijn ‘pitstop’ won hij vorig jaar de Ronde van Italië. „Het was een lullig moment, de hele wereld keek mee en op dat moment zag ik de eindzege ook nog eens in rook opgaan. Maar ik kreeg ook zoiets over me heen van ‘ik leg me hier niet bij neer totdat ik bovenaan ben’. Ik ben toen volle bak doorgegaan. Je moet niet te lang blijven hangen in teleurstellingen en nooit opgeven.”

Nooit opgeven komt sowieso niet in zijn gedachten op. Dat talent niet het belangrijkste is weet Dumoulin immers als geen ander. Hij reed in 2011 voor de beloftes van de Raboploeg, maar maakte uiteindelijk niet de overstap naar de profs. „Ik herinner me een vergadering van de ploegleiders toen hij nog bij Rabobank zat”, zei toenmalig Rabo-ploegleider Erik Dekker onlangs in Telesport. „Hij kwam ter sprake en de mening was toen dat Dumoulin mentaal niet sterk genoeg was.”

Dumoulin is er de man niet naar om een lange neus te trekken. Integendeel, hij betrekt zijn ploeg Team Sunweb uitvoerig in zijn huidige succes. „Talent is aangeboren en voor de rest moet je er zelf hard voor werken. Maar je bent ook voor een groot deel afhankelijk van externe factoren. Onze ploeg beseft dat als geen ander. De externe factoren hebben we heel goed voor elkaar. Ik krijg alle mogelijkheden aangereikt om door te groeien en om opnieuw de Giro te winnen. Ik ben me daarvan bewust en probeer iedereen te betrekken in ons succes. Zo heb ik in de aanloopfase richting de Giro bewust iedereen ‘meegenomen’ in wat we kunnen doen om zo goed mogelijk voorbereid aan de start te staan.”

Enthousiasme

Want hoe grappig achteraf de noodstop was op de Stelvio, het had Dumoulin vorig jaar de eindzege kunnen kosten. Dus werd Dumoulin afgelopen winter onderzocht en werd er uitvoerig gesproken met de diëtist om zo de oorzaak van zijn darmproblemen te achterhalen. Nu blijkt dat een aantal voedingsgroepen, zoals fructose en lactose, niet voor elk mens goed verteerbaar zijn. „De een heeft er wat meer moeite mee dan de ander. Nou, ik waarschijnlijk iets meer. Als je al aan de limiet zit qua verteren en je gooit er dan op een verkeerd moment een reepje in, dan kan het rechtstreeks worden doorgeleid. In een appel zit bijvoorbeeld heel veel fructose. Dan kan ik beter een kiwi eten. In melk zit heel veel lactose in. Nu drink ik lactosevrije melk of helemaal niet.”

Team Sunweb en Dumoulin laten niks aan het toeval over. „Met de ploegleiding en de andere renners praten we over het parcours, over de voorbereiding. We maken elkaar enthousiast en proberen de kleinste details naar boven te halen, want die kunnen straks de doorslag geven. Als er geen enthousiasme is of inspiratie, wordt er ook niet hard op de pedalen getrapt.”

Avontuur

Alles en iedereen staat straks in dienst van Dumoulin. De hele ploeg is om hem heen gebouwd, hij is dé favoriet. Wat doet Dumoulin om ervoor te zorgen dat iedereen het enthousiasme kan opbrengen om zich dienstbaar aan hem op te stellen? „We zijn ooit allemaal met wielrennen begonnen omdat we grote koersen wilden rijden, om avonturen te beleven. Dat geldt niet alleen voor ons, de wielrenners, maar ook voor de ploegleiding, mecaniciens en diëtisten. Wij vinden het allemaal heel gaaf om het heel goed te doen op de fiets. Ik probeer ze mee terug te nemen naar de basis door te benadrukken dat de Giro één van de mooiste avonturen is die je op de fiets kunt beleven.”

Om zijn huzarenstukje van vorig jaar te herhalen wordt echter een stuk moeilijker. „Klopt. Vooral mentaal, omdat nu alle ogen op mij gericht zijn. Vorig jaar hoefde er niks en mocht alles. Dit jaar word ik als titelverdediger aangekondigd. De andere renners zullen me nog meer in de gaten houden. Het veranderde verwachtingspatroon zorgt ervoor dat deze Giro in mentaal opzicht veel moeilijker gaat worden.”

Blindstaren

Maar niet alleen mentaal, maar ook fysiek verwacht Dumoulin dat deze Giro zwaarder voor hem wordt. „Ik moet opnieuw honderd procent zijn, moet opnieuw supergoed zijn. Dat krijg je een keer voor elkaar en misschien een tweede keer. Maar het is heel moeilijk voor mij om weer die topvorm te krijgen. Ik vind dat echt een uitdaging. Ik probeer daarom niet te vergelijken met hoe ik me vorig jaar voelde of hoe ik er vorig jaar voorstond. Maar daarin schuilt wel het gevaar. Het is een nieuw jaar, met nieuwe kansen. Als je constant gaat vergelijken is dat gevaarlijk, omdat je je dan blindstaart op het verleden en niet de mogelijkheden in het heden ziet.”

Ondanks de druk die op zijn schouders rust, zegt Dumoulin dat hij zich relaxed voelt. „Mijn bedoeling is om te genieten. Als dat lukt kan ik ook winnen, want dat is natuurlijk wel mijn uiteindelijke doel. Hoe moeilijk dat ook is. Maar als me alleen blindstaar op het resultaat en het plezier in het fietsen negeer, dan win ik niet. Dat is de verkeerde manier.”

