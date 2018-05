Waar kan Dumoulin nog toeslaan in de Giro d'Italia?

Hij had na de tweede tijdrit in het roze moeten staan om de Giro d'Italia te winnen. Dat was vooraf de verwachting over Tom Dumoulin. Na dinsdag staat hij echter tweede op 56 seconden van Simon Yates, die oppermachtig lijkt in de bergen. Toch zou het gezien het beperkte verschil tussen de Nederlander en de Brit in het algemeen klassement het zonde zijn om het niet nog eens te proberen. Waar zouden dan zijn kansen liggen?

Pratonevoso

Van de drie aankomsten bergop lijkt die van donderdag direct degene te zijn die Dumoulin het beste zou moeten liggen. Pratonevoso is een klim waarop je een groot verzet kan blijven trappen en dat spreekt in het voordeel van de tijdrijder. Natuurlijk moet er een zwak moment zijn van Yates of die verrassende move om los te komen. Maar als Dumoulin dat is, dan wordt het lastig om hem nog terug te halen.

Zelf vergelijkt hij de aankomst met de bergrit die hij vorig jaar in de Giro won. ,,Het ziet er uit als een goede etappe voor mij. Het is een beetje hetzelfde als Oropa vorig jaar. Ik heb de klim nog nooit gereden maar het profiel ligt me wel."

De twee laatste bergetappes van deze Giro zijn direct de zwaarste. In de laatste richting de Cervinia liggen op het eerste gezicht weinig kansen om een truc te bedenken. De laatste 85 kilometer gaat het of steil naar boven of steil naar beneden, op de laatste twee kilometer na. De Cervinia lijkt weliswaar een beetje op Pratonevoso, maar het is nog maar de vraag of Dumoulin na de twee loodzware beklimmingen daarvoor nog energie heeft om hard weg te rijden.

Ploegenspel

Dan is er vrijdag dus nog de rit naar de klim Bardonecchia. Middenin de rit ligt de ontzettend lange (ruim 18 kilometer) en zware Colle delle Finestre. Daarna volgt er een lang stuk waar ploeggenoten een grote rol kunnen spelen. Het kan dus tactiek zijn om ploeggenoten van Team Sunweb vooruit te sturen, zodat zij hem kunnen helpen als Dumoulin Yates op de Finestre op een gat weet te zetten.

Het nadeel hieraan is dat Yates op de Finestre wel al geïsoleerd zal moeten worden, dit terwijl zijn ploeg Mitchelton-Scott met Jack Haig, Mikel Nieve, Roman Kreuziger en Esteban Chaves een paar uitstekende klimmers in de ploeg heeft.

De afgelopen jaar gestopte Alberto Contador - die zelf vaak vroeg ten aanval ging - ziet het toch als de voornaamste optie van Dumoulin. ,,Je moet renners vooruit hebben die je kunnen helpen. In zulke ritten heb je je ploeggenoten nodig om succesvol aan te vallen."

Ontzettend moeilijk

Yates heeft hoe dan ook met afstand de beste papieren om het roze zondag in Rome te mogen laten zien. Het zal ontzettend moeilijk worden voor Dumoulin om dat nog te veranderen.