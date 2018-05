Slechte kijkcijfers voor finale Champions League

Hij voelde zich als een klein kind dat lange tijd niet in een snoepwinkel was geweest en dan ineens weer een snoepje in zijn hand gedrukt krijgt. Eljero Elia kon zijn geluk niet op toen hij hoorde dat er weer een plekje voor hem was gereserveerd bij het Nederlands elftal. Het was tenslotte al een tijd geleden dat hij voor het laatst een interland speelde. In november 2012 droeg hij tijdens de oefeninterland tegen Duitsland voor het laatst het shirt van Oranje.

Toen Danny Blind bondscoach was, werd Elia ook al opgeroepen maar drie jaar geleden moest de aanvaller geblesseerd het trainingskamp verlaten. Maar bij Feyenoord had hij in ieder geval weer laten zien dat hij goed genoeg was voor de nationale ploeg. Inmiddels staat Elia onder contract bij Basaksehir en hij was bang in Turkije definitief uit beeld te raken. Hij stuurde zelfs een tweet de wereld in dat Nederland hem niet moest vergeten.

Vakantie

Maar Ronald Koeman hield hem nauwlettend in de gaten en zag Elia wekelijks een doelpunt maken, een assist voor zijn rekening nemen of een beslissende actie maken. Dus nodigde de bondscoach hem uit voor de oefeninterlands tegen Slowakije (donderdag) en Italië (maandag). „Om eerlijk te zijn had ik mijn vakantie al geboekt, maar die heb ik natuurlijk snel gecanceld”, aldus de 28-voudig international aan de rand van het trainingsveld in Zeist.

Na het afhaken van routiniers Arjen Robben en Wesley Sneijder is Eljero Elia een van de weinigen met ervaring op een eindtoernooi. Op het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika viel hij bijna in alle wedstrijden in, behalve tegen Brazilië. „Ik hoop dat ik die ervaring kan toevoegen aan het Nederlands elftal. Ik wil ervoor zorgen dat er een overlevingsmentaliteit komt, een winnaarsmentaliteit. Iedereen moet er altijd alles aan doen om te winnen. Niet alleen tijdens een wedstrijd, maar ook op trainingen. We moeten elke training honderd procent van onszelf geven. Elk duel winnen, altijd blijven gaan. Zelf wil ik de fans de ’Elli’ laten zien die ze willen zien: gevaarlijk en beslissend. Dat heb ik dit seizoen in Turkije in ieder geval al laten zien. Mijn zaakwaarnemer waarschuwde dat mensen extra goed op mij zouden gaan letten na die ene tweet. Maar als ik geen doelpunt maakte, dan was ik wel goed voor een assist. Ik bleef maar gaan en ik zit nog steeds in een lekkere flow.”

Nieuw

Het fanatisme spat er zoals altijd bij Elia ook verbaal af. Maar toch stond hij even stil bij een iets minder prettige gedachte, toen hij voor het eerst de KNVB-campus op liep. Voor hetzelfde geld had hij zich nu met het Nederlands elftal voorbereid op het WK in Rusland, dat medio volgende maand begint. „Dat had ik uiteraard heel graag gewild. Nederland hoort áltijd thuis op een WK, maar nu zitten we in een overgangsfase. Er komt een nieuwe generatie aan waarmee we aan een heel nieuw proces beginnen. Ik ga in ieder geval niet naar wedstrijden van het WK kijken...”