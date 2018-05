Kuyt geniet tijdens afscheid zelfs van een doodschop

Dirk Kuyt wilde zondag tijdens zijn eigen ‘testimonial’ even rustig een balletje aannemen in de wedstrijd tussen Vrienden van Dirk en Feyenoord. Maar daar dacht zijn oud-ploeggenoot Pascal Bosschaart anders over. De verdediger zette na een minuut een vliegende tackle in en als Kuyt niet was opgesprongen, had er waarschijnlijk een brancard aan te pas moeten komen om hem van het veld te tillen.

De hoofdrolspeler kon er zelf nog het hardst om lachen. „Dat is typisch Pascal. Toen we vroeger bij FC Utrecht speelden, ging hij er tijdens de training ook wel eens snoeihard in”, aldus Kuyt. „Hij en Jean-Paul de Jong waren keihard. Na een stevig duel renden ze elkaar uit boosheid wel eens achterna over het veld. Tijdens een afscheidswedstrijd moet het ook kunnen, vind ik. Al die jongens zijn zo fanatiek, mooi toch?”

Rood

De ‘dader’ wilde niets weten van een keiharde overtreding. „Had ik rood moeten krijgen? Ga toch weg. Het was duidelijk een tackle op de bal. Kijk de herhaling maar. Haha, het hoort er allemaal bij op zo’n dag.”

Dirk Kuyt poseert met zijn ex-collega's die meededen aan zijn afscheidsdag. Foto: ANP

Het was kenmerkend voor de afscheidsdag in De Kuip. Het spel was vaak niet om aan te gluren tijdens de potjes tussen Oranje, Vrienden van Dirk en Feyenoord. Maar alle spelers hadden hetzelfde gevoel: ouwe-jongens-krentenbrood. Voetbalhumor in de kleedkamer en lekker een balletje trappen. Uit alle hoeken en gaten waren spelers gekomen om Kuyt een fraai afscheid te gunnen. Zo liep Steven Gerrard op een gegeven moment in een Feyenoordshirt rond, toverde Salomon Kalou ouderwets met zijn elastieken benen, schoot Wesley Sneijder er eentje in en werd Jerzy Dudek luidkeels toegezongen.

Ze hadden met z’n allen afgesproken dat Kuyt in de laatste minuten een doelpunt zou maken om zo in stijl een punt achter zijn loopbaan als voetballer te zetten. Tegenstanders als Phillip Cocu en Frank de Boer gaven hem alle ruimte om aan te leggen, maar Edwin van der Sar bleek een lastige sta in de weg. De doelman zette zijn handen achter de ene na de andere inzet van de 37-jarige Katwijker. Scheidsrechter Pieter Vink schoot te hulp en gunde Kuyt een strafschop.

Fantastisch

„Ik vond het fantastisch dat Edwin zo zijn best deed om mij het scoren onmogelijk te maken. Ik zou geen wedstrijd willen spelen waarin ik zes keer scoor, omdat de tegenstanders zich inhouden. Maar na een paar reddingen heb ik toch maar tegen hem gezegd dat hij me moest laten scoren, haha. Ik vond het wel jammer dat ik ook nog op de paal schoot, want dat was bijna dezelfde situatie als mijn eerste doelpunt in de kampioenswedstrijd tegen Heracles van vorig jaar. Maar goed, uiteindelijk zat mijn strafschop netjes in het hoekje.”

Dirk Kuyt krijgt tijdens zijn toespraak applaus van zijn vrouw en dochter. Foto: ANP

Van der Sar werd door de supporters van Feyenoord veelvuldig uitgefloten, net als andere ex-Ajaxspelers als Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder en John Heitinga. Ook klonk regelmatig ‘Helemaal niets in Amsterdam’ vanaf de tribunes. Kuyt had er geen moment over nagedacht die spelers niet naar De Kuip te halen. „Ik heb ongelooflijk veel mooie momenten meegemaakt bij Oranje met die jongens. Zij moesten erbij zijn. Na afloop hadden we het er met elkaar nog over in de kleedkamer en we vonden het eigenlijk wel meevallen met het gefluit. En die gasten zijn nog steeds professioneel genoeg om daar leuk mee om te gaan. Op een gegeven moment werd er iets naars naar Edwin geroepen en draaide hij zich om met zijn vinger op zijn mond. Hij kan wel tegen een stootje. En ook om ‘Helemaal niets in Amsterdam’ kunnen die jongens best lachen. Ze vonden het fantastisch om erbij te zijn.”

Kuyt stapte zelf uiteraard met de grootste glimlach voor de laatste keer van het veld. Als een bevoorrecht mens. „Ik ben inmiddels een jaar gestopt met voetballen, maar ik had het gevoel dat ik het nog niet écht had afgesloten. Fijn dat dat nu wel het geval is.”