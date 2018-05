Dumoulin pakt tijd op Froome en andere concurrenten

Na het laatste fluitsignaal liet Hakim Ziyech zich zondagmiddag op het kunstgrasveld van Excelsior vallen. Het zat erop voor de middenvelder. Geen Ajax meer, geen Eredivisie meer en vooral geen kunstgras meer. De Marokkaan trok direct zijn voetbalschoenen uit. „Ik denk dat de temperatuur in mijn schoenen boven de 50 graden was”, zei hij even later met een vertrokken gezicht. „Ik vind het echt schandalig dat er in Nederland nog betaald voetbal wordt gespeeld op kunstgras. Én dat ze het veld maar één keer sproeien bij deze temperaturen. Belachelijk. Mijn voeten branden nu nog steeds, ik zit helemaal onder de blaren. Het kunstgras ga ik absoluut niet missen.”

Ziyech heeft voor zijn gevoel niets meer te zoeken in de Eredivisie en wil naar een buitenlandse club verhuizen. Hier valt voor hem niets meer te leren, is zijn eigen lezing. Na het WK in Rusland hakt hij de knoop door waar zijn nieuwe avontuur zich gaat afspelen. De gedachte aan dat toernooi heeft hem er de afgelopen maanden doorheen gesleept, aldus de 25-jarige Ajacied na de 2-1 zege op Excelsior.

Mentaal

„Ik ben blij dat het seizoen is afgelopen. Het was een lang jaar voor mij, vooral mentaal. De weken duurden erg lang. Vorig jaar speelden we tot aan het eind van het seizoen Europees voetbal en nu was dat al vroeg afgelopen. Dus we hadden geen midweekse onderbrekingen en trainden alleen voor de competitie. Dat was mentaal zwaar. Maar ja, we hadden niet veel keus. Dus bleef ik me zo veel mogelijk focussen. Bovendien hielp het om aan het WK te denken. Het was prettig om te weten dat er aan het eind van het seizoen nog iets moois staat te gebeuren.”

Al is het overdreven om te zeggen dat hij continu aan het dagdromen was over het toernooi dat voor Marokko op 15 juni begint met de eerste groepswedstrijd tegen Iran. „Het is niet zo dat ik continu dacht: wow, ik ga naar het WK. Het enige waar ik me heel erg mee bezig hield, was niet geblesseerd te raken. Dat is soms lastig voetballen, maar het is een kwestie van heel erg geconcentreerd te blijven en geen onnodige en domme dingen te doen. Dat is gelukt.”

Afscheid

Dus stond Ziyech zondag okselfris op het veld in Rotterdam-Kralingen. Vlak na rust bediende hij op fraaie wijze Justin Kluivert, die de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Na de 1-2 van Kasper Dolberg uit een strafschop had Ziyech afscheid kunnen nemen met een treffer. In de blessuretijd zagen de meegereisde Ajax-fans hem echt een enorme kans missen.

„Ik had ‘m graag gemaakt, maar ik dacht er net iets te nonchalant over. Het was de 92e minuut en ik wilde de bal in de – voor mij – rechterhoek schieten, maar de keeper had me goed ‘gelezen’. Gelukkig had ik nog een assist, dat is ook lekker om mee af te sluiten.”

Haat/liefde

Wie denkt dat Ziyech dolblij is dat hij Ajax verlaat, heeft het mis. Ondanks zijn haat/liefde-verhouding met de supporters, heeft hij het over het algemeen prima naar zijn zin gehad in Amsterdam, nadat hij van FC Twente over was gekomen. „Bij Ajax ben ik een completere voetballer geworden. Ik merkte aan alles dat ik bij een echte topclub speelde. Het was voor mij behoorlijk aanhaken, want het niveau lag een stuk hoger dan ik gewend was. Ik ga mijn teamgenoten missen en alle andere mensen met wie ik heb gewerkt, that’s it.”

Op 24 mei mag hij zich bij het Marokkaans elftal melden om toe te werken naar het WK. Eerst nog even op vakantie. „Ik ga lekker weg om rust te pakken. Maar ik heb heel veel zin in de voorbereiding en de wedstrijden op het WK. Als ik vlak voor de wedstrijd het volkslied van Marokko hoor, krijg ik een enorme motivatiekick. Ik kan niet wachten.”

Daarna is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in zijn voetballeven. Zonder kunstgras.

