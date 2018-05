Arbiters Kuipers en Makkelie hebben wél WK-koorts

Je kunt het vergelijken met een bingo-avond, maar dan met iets grotere belangen. Een zaal gevuld met scheidsrechters die allemaal gespannen naar een groot scherm kijken. Op het podium staat Massimo Busacca, de scheidsrechtersbaas van de FIFA, en een voor een verschijnen de eerste poulewedstrijden van het WK. Vervolgens verschijnt bij elk duel de naam van de aangewezen scheidsrechter en zijn team. De arbiters veren op, ballen hun vuist, geven hun assistenten een highfive en feliciteren hun collega’s met óók een mooie pot op het allerhoogste podium van het internationale voetbal.

Björn Kuipers kan er smakelijk over vertellen. De 45-jarige scheidsrechter heeft het tenslotte al aardig wat ervaring op dit gebied. Het EK van 2012 was zijn eerste eindtoernooi, daarna volgden het WK in Brazilië en het EK in Frankrijk. „Dat is voor ons de WK-koorts, het is altijd spannend welke wedstrijd je krijgt”, zegt hij. „Vier jaar geleden begonnen wij met Engeland - Italië, een geweldige kraker. De tweede wedstrijd was Zwitserland - Frankrijk, een superbelangrijk duel om plaatsing voor de achtste finale. Daarna Colombia - Uruguay, een Zuid-Amerikaanse clash. Toen bleef het Nederlands elftal goed presteren, dus was het toernooi voor ons voorbij.”

Poef, poef, poef

In hetzelfde zaaltje met dat scherm krijgen de leidsmannen te horen of ze naar huis moeten of mogen blijven. „Na de kwartfinale komt iedereen weer bij elkaar. Dan zegt Busacca: de volgende scheidsrechters gaan naar huis: poef, poef, poef, poef. Dat zijn héél spannende momenten.”

Danny Makkelie, Erwin Zeinstra, Björn Kuipers en Sander van Roekel vormen Team Kuipers. Foto: ANP

Komende zondag stapt Team Kuipers in het vliegtuig naar Moskou. Ook Danny Makkelie maakt onderdeel uit van de equipe. Niet als veldscheidsrechter, maar als videoref. Het is voor het eerst dat er tijdens een WK gebruikgemaakt wordt van de ‘hulplijn’ van de arbiters. „Ik wist dat ik nog geen kans zou maken om tijdens dit WK op het veld te staan. Als videoref is het voor mij een prachtige mogelijkheid om er toch bij te zijn. Weliswaar in een andere rol, maar dat is geen kleine taak. Je moet het niet onderschatten.”

Spannender

In standplaats Moskou zit hij met zijn collega’s in een regiekamer om de betreffende scheidsrechter te helpen bij beslissingen over doelpunten, strafschoppen, rode kaarten en persoonsverwisseling (als de verkeerde speler een kaart krijgt). „Mensen denken dat we lekker achterover in een stoel leunen en met een bakje chips naar de wedstrijd kijken. Maar als videoref moet je echt heel erg geconcentreerd zijn. Ik vind het spannender om te doen dan daadwerkelijk een duel fluiten. Als ik nu een fout maak en de scheidsrechter verkeerd corrigeer, dan komt dat op zijn bordje terecht.”

De WK-koorts is bij Kuipers en Makkelie een stuk heftiger dan bij de rest van Nederland. Voor het duo is het een groot voordeel dat het Nederlands elftal zich niet heeft geplaatst. Nu kan een succesvol Oranje de weg naar de finale niet versperren. Kuipers: „Mijn carrière is niet incompleet als ik geen WK-finale heb gefloten. Daarvoor heb ik al te veel hoogtepunten meegemaakt. Maar het blijft natuurlijk wel een grote droom.”