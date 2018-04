Verstappen crasht tijdens kwalificatie in Bahrein

Niki Terpstra is zondag de grote favoriet om na de Ronde van Vlaanderen ook Parijs-Roubaix te winnen. De Nederlander van Quick-Step Floors gaat het echter niet cadeau krijgen. Dit zijn zijn vijf grootste concurrenten.

Greg Van Avermaet

De olympisch kampioen is titelverdediger in Parijs - Roubaix. De Vlaming lijkt dit jaar de power bergop de klimmetje te missen, maar kan natuurlijk nog altijd als een gek over de kasseien scheuren. Daarbij moet Terpstra van hem af, want in de sprint is de renner van BMC vele malen sneller.

Greg Van Avermaet/ANP

Peter Sagan

Wat je over Van Avermaet kan zeggen, geldt eigenlijk ook voor de wereldkampioen. Op de Vlaamse heuvels miste hij de echte explosiviteit, maar dat de benen goed zijn, daar bestaat geen twijfel over. Anders win je niet Gent-Wevelgem. Bovendien is hij in de sprint nog gevaarlijk dan Van Avermaet.

Peter Sagan/ANP

Sep Vanmarcke

Op vlakke kasseien is Vanmarcke waarschijnlijk de allerbeste renner. Vaak wordt hij echter op cruciale momenten door pech geteisterd, waardoor zijn erelijst haast onrechtvaardig kort is. Bovendien zou hij niet helemaal fit zijn. Terpstra kan met Vanmarcke wel naar de finish rijden, want hij staat niet direct bekend om zijn killersinstinct.

Sep Vanmarcke/ANP

Mads Pedersen

Hij is pas 22, maar Pedersen liet de voorbije week zien superbenen te hebben. De Deen is een echte tijdrijder, dus zou Parijs - Roubaix hem misschien nog wel meer moeten liggen dan Vlaanderen, waar hij afgelopen week tweede werd. Bergop hem eraf rijden, kan in dit deel van Frankrijk immers niet.

Mads Pedersen/ANP

Philippe Gilbert

Ploeggenoot Gilbert won dit seizoen nog niet en is gebrand om na de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije ook in Roubaix te winnen. De Waal offerde zich in de voorbije weken regelmatig op. Datzelfde geldt overigens ook voor een andere renner van Quick-Step Floors Zdenek Stybar, hij werd vorig jaar tweede.

Philippe Gilbert/ANP

