‘Verbeek had eerder ontslagen moeten worden’

Met nog zes wedstrijden te gaan staat FC Twente troosteloos onderaan. „We kunnen nu wel gaan praten over direct erin blijven, maar dat is op dit moment niet realistisch”, zegt Danny Holla na de 0-0 in Venlo tegen VVV.

Sneer

Wie FC Twente aan het werk zag tegen VVV zag niet een ploeg die ten koste van alles wilde winnen. Toch zagen aanvoerder Stefan Thesker en middenvelder Holla aanknopingspunten voor het restant van het seizoen. „De afspraken werden eindelijk weer nagekomen”, zei Thesker. „We speelden compact, stonden dicht bij elkaar. We vielen niet uit elkaar.”

Het was een duidelijke sneer richting de deze week ontslagen Gertjan Verbeek, maar daar wilde Thesker niks van weten. „Dat gaan jullie er nu van maken. Ik probeer alleen maar te zeggen dat we nu een plan hadden. Ik had vandaag het gevoel dat we eindelijk weer in duel kwamen, dat we dichter bij elkaar speelden en dat bepaalde situaties waarover we het voor de wedstrijd hadden terug hebben gezien. In de voorgaande wedstrijden waren de afstanden te groot. Maar dat ligt ook aan ons, de spelers.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Negatief

Verbeek beet na zijn ontslag van zich af door te zeggen dat de ‘drie minste spelers naar de rvc zijn gestapt’. Als aanvoerder was Thesker een van die drie spelers. De verdediger reageert als een adder gebeten: „Wat ik ervan vind dat Verbeek het over de drie minste spelers heeft? Pfff, we staan laatste, het is niet zo dat er in dit team echte vedettes zitten. We moeten het met zijn allen doen.”

De cynische, in de ogen van veel spelers negatieve, houding van Verbeek hebben de trainer de das omgedaan. Dat Marino Pusic het voor de tweede keer dit seizoen op ad interim basis het stokje overneemt is een goede zaak volgens merendeel van de selectie. „Pusic probeert het positief te houden, ondanks de tegenvallende prestaties”, zegt Holla. „Hij probeert iedereen op te peppen, naar goede dingen te zoeken. Hoe moeilijk dat ook is. Hij weet dat we vertrouwen nodig hebben en probeert ons dat te geven. Als je weinig vertrouwen hebt is het moeilijk voetballen. Die benadering is goed.”

Druk

Er is te lang gewacht met het ontslag van Verbeek. „Er is natuurlijk al een trainer weg gegaan”, aldus Holla. „Als spelersgroep moet je ook kritisch naar jezelf kijken. Misschien zijn we daarin wel té kritisch geweest. Maar het is uiteindelijk aan het bestuur om een beslissing te nemen. Het is nu zes wedstrijden voor het einde gebeurd en daar kun je natuurlijk wel je vraagtekens bij zetten. We hebben achttien keer op rij niet gewonnen, als je dan tot zes wedstrijden voor het einde wacht… Het wordt alleen maar moeilijker. Hoe korter de tijd is voor een nieuwe trainer, hoe moeilijker het voor hem is.”

Ondertussen wordt de druk alleen maar groter, beseft Holla. „Niemand had verwacht dat we zes wedstrijden voor het einde laatste zouden staan. Iedereen dacht dat we nu tegen VVV zouden winnen, maar dat werd ook van de vorige wedstrijd tegen Willem II verwacht. Het enige doel is er om nu voor te zorgen dat er tenminste één ploeg onder ons eindigt. We kunnen nu wel gaan praten over direct erin blijven, maar dat is op dit moment niet realistisch.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar