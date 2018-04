Kuip kan qua huldiging niet tippen aan de Coolsingel

Wesley Sneijder kondigde afgelopen maand aan te stoppen met het voetballen voor de nationale ploeg. In overleg met de nieuw bondscoach Ronald Koeman hakte hij de knoop door. Maandag kwam naar buiten dat hij zich 6 september voor het laatst in het oranje tenue zal hijsen.

Het gaat om de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Peru in de Amsterdam ArenA. Het zal voor de recordinternational zijn 134e en daarbij meteen zijn laatste wedstrijd worden voor Oranje.

Droom

„Ik ben hartstikke blij met wat er nu gaat gebeuren” aldus Sneijder vanuit Quatar. „Dit is het afscheid zoals ik het droomde, vergelijkbaar met zoals Lukas Podolski dat bij de Duisters deed. gewoon afscheid nemen in een wedstrijd, in een team dat me dierbaar is en op een plaats die me dierbaar is. Ik kan haast niet wachten tot 6 september.”

Sneijder debuteerde op 30 april 2003 in oranje, met de WK-finale in in Zuid-Afrika in 2010 als hoogtepunt, en een derde plek op het WK van 2014 in Brazilië

Dankbaar

„Ik had dit eerlijk gezegd wel een beetje verwacht", zei Sneijder, die in november tegen Roemenië zijn laatste interland speelde. „Dit wilde zowel de KNVB als ik heel graag. Nou, dan komt het er meestal wel van. En je ziet dat het gebeurt. Ik ben er de KNVB oprecht dankbaar voor. Een mooier afscheid kan niet.”

Sneijder liet in maart nog weten dat hij graag afscheid wilde nemen in de oefeninterland tegen Portugal later die maand. „Uiteraard moet het afscheid passen in het programma van de bondscoach", legt Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB uit. „De intentie om onze recordinternational dit afscheid aan te bieden was er meteen bij alle betrokkenen. Wesley verdient dit, daar was iedereen het al lang over eens."

