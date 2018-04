KNVB kan amateur schorsen met beelden social media

Dat een profvoetballer op basis van tv-beelden geschorst kan worden is bekend. Alle wedstrijden in de Eredivisie en Jupiler League worden met meerdere camera’s opgenomen, dus is de kans is groot dat een overtreding die niet door de scheidsrechter is waargenomen wel op beeld is vastgelegd. Op die manier kan de aanklager betaald voetbal alsnog een vooronderzoek starten naar bijvoorbeeld een slaande beweging van een speler. Op basis van de uitkomst kan de KNVB de betreffende dader voor een aantal wedstrijden uitsluiten.

Na afgelopen weekend is het de vraag of ook amateurvoetballers op deze manier geschorst kunnen worden. Een video die tijdens de wedstrijd tussen eersteklassers Te Werve en Sportlust ’46 werd gemaakt ging viral, omdat Mohammed Faloun van Te Werve op een vreselijke manier over de schreef ging door tegenstander Rick Wils keihard onderuit te schoppen, terwijl de bal in geen velden of wegen te bekennen was.

De beelden werden veelvuldig gedeeld, waarbij steeds weer de vraag werd gesteld of de KNVB ‘hier iets mee kan?’. Dus belden we met de voetbalbond om hier een antwoord op te krijgen. „Op basis van deze beelden kan er inderdaad een tuchtzaak worden gestart”, aldus woordvoerder Lisanne Schellens.

Verklaringen

„Sportlust’46 heeft de beelden ook beschikbaar gesteld. Als een scheidsrechter een overtreding niet heeft waargenomen, wat in dit geval zo is, is het mogelijk om de overtreding te laten bekijken door de aanklager amateurvoetbal. Dit is zo vastgelegd in het reglement amateurvoetbal. In dit geval hebben beide clubs zich al bij de aanklager gemeld en hebben ze verklaringen ingediend.”

De voetbalbond vindt het vreselijk dat er op de amateurvelden nog altijd dit soort fysieke aanslagen worden gepleegd. Schellens: „Het is voor zowel een voetbalbond als voetbalclubs altijd vervelend om dit soort beelden te zien. Uiteraard willen wij benadrukken dat geweld niet thuishoort op het voetbalveld. Wanneer iemand zich hier toch schuldig aan maakt dan moet diegene gestraft worden.”

Schandalig

Roelof Luinge is dolblij dat de aanklager amateurvoetbal de beelden van Falouns overtreding in zijn bezit heeft. Woorden schieten bijna tekort als de ex-topscheidsrechter probeert te omschrijven welk gevoel er door zijn lijf schoot toen hij de beelden voor het eerst zag. „Het is een schandalige en laffe overtreding achter de rug van de scheidsrechter! Die jongen had zomaar iets kunnen breken. Zulke incidenten moeten we uitbannen.”

Roelof Luinge tijdens zijn loopbaan als scheidsrechter in het profvoetbal. Foto: ANP

Dus zijn social media een goede uitkomst. Het nadeel is dat het ene incident wél toevallig wordt vastgelegd en het andere niet. Luinge, die nu actief is als amateurscheidsrechter: „Dat houd je altijd. Daarom ben ik blij met VoetbalTV, een platform waarop vanaf volgend seizoen als het goed is alle wedstrijden in de Eerste Klasse live worden uitgezonden. Maar er is vanzelfsprekend geen geld om bij álle amateurwedstrijden in Nederland camera’s te plaatsen. Dus blijven we ook afhankelijk van mensen die langs te kant met hun mobieltje staan te filmen.”

Rood

Vorige week gaf Luinge een rode kaart aan een keeper die vanuit het niets een trap aan een tegenstander uitdeelde. „Ik heb gelukkig nog nooit meegemaakt dat ze iets achter mij rug uithaalden. Deze keeper kreeg vijf wedstrijden schorsing, dus hij kan goed zijn zonden overdenken. Ik vermoed dat de speler van Te Werve ook een dergelijke straf krijgt. Voor het leven schorsen vind ik veel te overdreven.”

Op dit moment heeft de aanklager amateurvoetbal de zaak van Faloun in behandeling en wanneer er genoeg informatie is verzameld zal er een uitspraak volgen. Het is nu nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren, liet de KNVB maandag weten.

