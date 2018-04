Ibrahimovic na droomdebuut: Ik heb ze Zlatan gegeven

Na de oefenduels van Oranje wordt dit weekend de Eredivisie hervat. Er zijn nog maar zes wedstrijden te gaan. Wat valt er nog te beleven?

Titelstrijd

De Ajacieden hadden eigenlijk de handdoek al in de ring gegooid, nadat ze in Arnhem ten onder waren gegaan tegen Vitesse. Maar in de daaropvolgende dagen kwam steeds meer het besef dat het verschil van zeven punten met PSV niet onoverbrugbaar hoeft te zijn. Ajax gaat tenslotte op 15 april nog op bezoek bij de koploper uit Eindhoven en een week eerder moeten Phillip Cocu en zijn mannen naar AZ. Met een beetje fantasie is het gaatje tussen Ajax en PSV geslonken tot slechts een puntje. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de Amsterdammers ook nog uitkomen tegen AZ. Dat gebeurt op de een na laatste speeldag.

PSV wil dit seizoen nog zes keer een wedstrijd winnend afsluiten. Foto: ANP

Europees voetbal

Nederland is als voetballand dusdanig ver afgezakt dat zelfs de kampioen zicht niet meer rechtstreeks plaatst voor de Champions League. Als we uitgaan van de huidige stand moet PSV zich via de derde voorronde zien te plaatsen voor het miljoenenbal. Nummer 2 Ajax krijgt toegang tot de tweede voorronde van de Champions League. Indien AZ op de derde plaats eindigt, heeft het recht op deelname aan de tweede voorronde van de Europa League. De nummer 4 tot en met 7 strijden in de play-offs voor een plekje in de play-offs voor de tweede voorronde van het Europese troosttoernooi. Volg je het nog? Volgens de huidige stand zijn dat Feyenoord (48 punten), FC Utrecht (48), Vitesse (42)en PEC Zwolle (40). Maar kort daarop zitten ADO Den Haag (39), Heracles Almelo (37) en sc Heerenveen (36).

Trainer Jean-Paul de Jong hoopt met FC Utrecht op Europees voetbal. Foto: ANP

Bekerfinale

De strijd om de KNVB-beker staat natuurlijk los van de competitie, maar de uitslag van de finale tussen Feyenoord en AZ heeft wel degelijk invloed op de tickets voor de Europa League van volgend jaar. Zoals het er nu uitziet is een plekje in de tweede voorronde het maximaal haalbare voor AZ in de Eredivisie. De KNVB-beker levert een plekje in de dérde voorronde op. Dus voor Feyenoord, dat met een vierde plek naar de play-offs voor de tweede voorronde gaat, is het helemáál een verbetering als ze de beker winnen.

De spelers van AZ waren het tijdens het duel met Feyenoord niet altijd eens met arbiter Dennis Higler. Foto: ANP

Degradatie

De spannendste strijd vindt plaats in de kelder van de Eredivisie. Sparta (21 punten), Roda JC (20) en FC Twente (19) vechten een strijd van leven op dood uit wie er rechtstreeks naar de Jupiler League degradeert. De Tukkers staan er het slechtst voor en dat komt niet alleen door de rode lantaarn die ze dragen. Het wil maar niet rustig worden binnen de club die in 2010 nog landskampioen werd. Deze week werd Gertjan Verbeek ontslagen en diens assistent beloofde direct het roer om te gooien en vol op de aanval te gaan spelen. Maar of dat echt zo verstandig is als je tegen degradatie vecht, is nog maar de vraag. Ook bij Sparta borrelt het. Technisch directeur Henk van Stee heeft Henk Fraser aangesteld als nieuwe trainer voor na dit seizoen, terwijl de huidige assistent-trainer Fred Grim ervanuit ging dat hij aan het roer zou komen te staan. Ook trainer Dick Advocaat is verbolgen over de beslissing. Geen fijne werksfeer als je directe degradatie moet zien te voorkomen. Bij Roda JC gaat het eveneens vooral over randzaken. Een Iraanse zakenman zegt dat het een kwestie van tijd is dat hij de Limburgse club in handen heeft. Het wordt dus op alle gebieden een bloedstollend slot van de degradatiestrijd.