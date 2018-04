Dit kost het om Max live aan het werk te zien

Tik in de zoekbar van Google de naam van Lieke Martens in en het eerste dat je op het beeldscherm ziet verschijnen is een bericht dat de aanvalster van Oranje na zeven jaar weer vrijgezel is. Een week geleden vertelde ze in een interview met de Volkskrant dat de relatie met haar Kevin over was en dat nieuws werd gretig opgepikt door zo’n beetje alle nieuwswebsites. Dit tot grote verbazing van de hoofdrolspeelster zelf.

„Ik vind het maar raar dat er zo over gesproken werd, volgens mij is er belangrijker nieuws in de wereld”, zegt ze aan de rand van het veld op de KNVB-campus, waar ze zich met het Nederlands elftal voorbereidt op de WK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Ierland. „Het was de eerste keer dat ik in het nieuws kwam zonder dat het over voetbal ging. Het werd heel groot gemaakt, dat had van mij niet gehoeven. Blijkbaar hoort het erbij. Ik wil er ook niet al te veel meer over zeggen. Ik ben ook maar een gewoon persoon en dan kan het gebeuren dat een relatie stukloopt. Dat was nu het geval, niets meer en niets minder.”

Spotlight

Sinds het gewonnen EK in eigen land, haar transfer naar FC Barcelona en verkiezing tot beste speelster ter wereld ligt Martens onder een enorm vergrootglas. De 25-jarige linksbuiten is meer dan een vrouw die goed kan voetballen, ze is uitgegroeid tot een merk. Net als mannelijke sterren als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar, die de gezichten zijn van grote merken en dagelijks in de spotlight staan.

Martens is op haar beurt het gezicht van het sieradenmerk Zinzi, heeft een dik contract bij Nike en sierde onlangs de cover van het magazine Woman’s Health. „Er gebeuren genoeg leuke dingen buiten het voetbal. Als ik een gaatje in mijn agenda heb, maak ik daar tijd voor vrij. Mijn zaakwaarnemer filtert alle verzoeken en dan spreken we de dingen door die zijn overgebleven. Dan kies ik uit wat mij leuk lijkt om te doen. Ik ben een stoere vrouw op het veld, maar daarbuiten vind ik het leuk om ook echt een vrouw te zijn. Sieraden passen dus goed bij mij. En Woman’s Health gaat over sportiviteit en gezondheid, dus daar hoefde ik geen seconde over te twijfelen. Maar ik hoef niet elke dag in een krant of blad te staan, hoor. Het belangrijkst is natuurlijk dat ik me blijf ontwikkelen op het veld.”

Ook dat lukt in Barcelona prima, zegt Martens die de afgelopen vier seizoen in Zweden speelde. „De Spaanse competitie steekt heel anders in elkaar. De ruimtes zijn veel kleiner, dus op dat gebied ben ik sterker geworden.”

Terwijl dat tijdens het EK al haar grote kracht was. Met fraaie passeerbewegingen stuurde Martens regelmatig tegenstanders het bos in. „Ik merk nu dat onze opponenten hun tactiek aanpassen om twee speelsters op mij te zetten. Ach, dat maakt mij alleen maar sterker.”

Lieke Martens neemt na de training van de Oranje Leeuwinnen alle tijd voor de supporters. Foto: Metro

De verwachtingen zijn torenhoog. De Nederlandse fans, die maandag massaal om haar handtekening en een foto vroegen, verwachten dat de Limburgse Oranje wel even naar het WK van volgend jaar in Frankrijk schiet. Vrijdag wacht in de kwalificatiereeks Noord-Ierland en volgende week dinsdag Ierland. „Ik wil graag belangrijk zijn voor het team, maar ik wil gewoon dat wij dat naar het WK gaan. Mij maakt eigenlijk niet uit hoe. We spelen tegen defensieve ploegen, dus wij moeten die muur zien te doorbreken. Zo gemakkelijk is dat niet.”

Martens lacht. Ze is blij dat ze weer over het spelletje kan praten, en niet over randzaken zoals een verbroken relatie. „Ik ben toch vooral een voetbalster.”

