Directeur van FC Twente snapt niets van leedvermaak

Hij probeerde redelijk stoïcijns het legertje verslaggevers om zich heen te woord te staan, maar toen Erik Velderman werd gevraagd wat de degradatie met hem doet, brak de algemeen directeur van FC Twente. Zijn stem begon te trillen en er biggelde een traan uit zijn oog. „Je kunt van tevoren niet bedenken hoe dit aanvoelt”, aldus Velderman zondag na de kansloze 5-0 nederlaag bij Vitesse. „Het is erg zwaar. Ik merk nu ook dat ik er heel emotioneel onder ben. Dat merk ik ook bij de mensen om mij heen. Want dit heeft uiteraard gevolgen voor iedereen die bij FC Twente werkt. Het is verschrikkelijk.”

De algemeen directeur snapte dan ook niets van het leedvermaak bij supporters van zo’n beetje alle andere clubs uit de Eredivisie. Ook de fans van Vitesse haalden zondag alles uit de kast om extra zout in de wond te strooien. Tijdens de opkomst van de spelers ontvouwden ze een spandoek waarop het clublogo van FC Twente was aangepast. Het witte paard was vervangen door de zwarte stier van het biermerk Jupiler, de naamgever van de eerste divisie.

Erik Velderman, algemeen directeur van FC Twente, op de tribune tijdens Vitesse-FC Twente. Foto: ANP

Velderman: „Ik gun geen enkele club wat ons nu overkomt. Het is buitengewoon pijnlijk voor iedereen die bij de club betrokken is. Dan heb ik het niet alleen over het personeel, maar ook over bijvoorbeeld onze sociaal-maatschappelijke projecten die wij in de regio organiseren.”

Ook verdediger Jeroen van der Lely beseft dat hij en zijn ploeggenoten de banen van medewerkers op de tocht hebben gezet. Het zat FC Twente op z’n zachtst al niet mee op financieel gebied en nu de club is afgezakt naar de Jupiler League, moet er flink worden gesneden. „Wij kennen de mensen op kantoor goed en ik vind het verschrikkelijk dat wij hun baan misschien wel op het spel hebben gezet. Ook in de spelersgroep verwacht ik een enorme leegloop. FC Twente heeft gelukkig wel een grote naam, dat scheelt. Zelf weet ik niet wat er op mijn pad kom, maar ik wilde club natuurlijk ook niet zomaar in de steek laten. Het liefst keer ik volgend seizoen met FC Twente terug naar de Eredivisie.”

Klap na klap

Trainer Marino Pusic probeerde zich eveneens strijdbaar op te stellen. „We gaan ons oprichten en opnieuw beginnen”, zei hij pakweg een uurtje na de wedstrijd in Arnhem. Maar het was duidelijk dat ook zijn hart was gebroken. „Het is een treurige dag. Veel mensen hadden verwacht dat wij zouden degraderen, maar wij hoopten nog steeds dat het niet zover zou komen. De 1-0 was een te grote klap voor deze groep die dit seizoen klap na klap heeft moeten verwerken. Ik huil mee met alle supporters, medewerkers en mensen in de regio.”

Pusic is de derde trainer die dit voetbaljaar aan het roer staat bij FC Twente. René Hake en Gertjan Verbeek werden vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen, maar ook de derde coach op een rij kon degradatie niet voorkomen. Door al die wisselingen was het allesbehalve rustig binnen de spelersgroep. Van der Lely: „Het was een behoorlijke chaos, dat helpt natuurlijk niet mee. Maar uiteindelijk moeten we het als spelers toch echt zelf doen en we hebben gewoon te weinig laten zien.”

Uithuilen

De clubleiding van FC Twente presenteert maandag het plan van aanpak voor het komende seizoen in de Jupiler League. De algemeen directeur wilde daar gisteren nog niets over kwijt. „We gaan eerst onze wonden likken en uithuilen. Daarna gaan we het gevecht weer aan.”

