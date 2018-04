De hashtag #twexit is zondag vast weer trending

Op het hoogtepunt van Twitter in Nederland was de hashtag #twexit regelmatig trending. Dat kwam omdat veel gebruikers op die manier duidelijk maakten dat ze bijvoorbeeld naar de bioscoop gingen of in bed stapten, en dus voorlopig niet meer actief zouden zijn op het sociale netwerk. Tegenwoordig wordt #twexit als ouderwets of kinderachtig ervaren, al wordt het door een enkeling nog wel gebruikt.

Maar de afgelopen weken duikt de hashtag steeds vaker op. Dat heeft niets te maken met Twitteraars die naar bed gaan, maar met de penibele situatie waarin FC Twente zich begeeft. De voetbalclub uit Enschede staat op de laatste positie van de Eredivisie en als het zondag van Vitesse verliest, is degradatie naar de Jupiler League een feit.

Afgrond

Hoe groter de zorgen van FC Twente afgelopen maanden werden, des te harder groeide de afgunst tegen de club. Het lijkt er langzamerhand op dat alle voetballiefhebbers van Nederland, op die uit Enschede na natuurlijk, zich verheugen op het moment dat de Tukkers over het randje van de afgrond kukelen.

De supporters van rivaal Heracles Almelo hielden tijdens het onderlinge duel op 10 maart een spandoek omhoog met #twexit, waarna die hashtags steeds vaker te zien was. Ook op plekken waar je het niet snel zou verwachten. Neem sportpaleis Ahoy waar vorige week de Premier League Darts werd afgewerkt. De mensen in de zaal kregen zoals gebruikelijk bordjes uitgedeeld waarop ze met een dikke stift teksten op konden schrijven. Opvallend veel dartsfans kalkten #twexit op het kartonnetje. Daarnaast werd het deuntje waarop de naam van Michael van Gerwen normaal gesproken wordt gescandeerd, gebruikt om FC Twente te kleineren: ‘Tweeeente gaat degradeeeeeren!’.

Waar komt die haat richting de club, die in 2010 nog kampioen van Nederland werd, vandaan? Want acht jaar geleden was het hele land nog blij dat er in Enschede een titelfeest werd gevierd. Dat die gunfactor volledig is verdwenen, komt vooral door de bestuurlijke dwalingen die aan het licht kwamen door de klokkenluiderswebsite Football Leaks. Uit verschillende documenten bleek dat investeringsfonds Doyen rechtstreeks invloed had op het transferbeleid van de club en dat FC Twente die afspraken bewust verzweeg voor de KNVB.

Balende supporters van Fc Twente na wéér een nederlaag van hun club. Foto: ANP

Boetes, punten in aftrek en drie jaar niet meedoen aan een Europese toernooien zijn het gevolg. Op 18 mei 2016 oordeelt de licentiecommissie van de KNVB zelfs dat FC Twente moet degraderen naar de Jupiler League. De beroepscommissie oordeelde echter dat de club de licentie om betaald voetbal te spelen mag behouden. Dit leidde in het hele land tot grote verbazing, omdat meer dan duidelijk was dat Twente de regels had overtreden.

Veel voetballiefhebbers zien de eventuele degradatie dan ook als gerechtigheid voor de dwalingen uit het verleden. FC Twente móet zondag bij Vitesse winnen om directe degradatie te kunnen ontlopen, maar #twexit wordt hoe dan ook weer trending.

