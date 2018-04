Boek Lieke Martens als verlengstuk van Instagram

Met maar liefst 617.000 volgers op Instagram heeft Lieke Martens verreweg het grootste bereik van alle speelsters van het Nederlands elftal. Haar fans smullen van de inkijkjes in het leven van de 25-jarige spits. Toch kiest ze ervoor om ook nog 'ouderwets' een boek uit te brengen. Waarom?

Professionele fotoshoots, kiekjes vanaf het strand, merken waaraan ze haar naam heeft verbonden en uiteraard wedstrijdbeelden; alles komt voorbij op het Instagramaccount van Martens, die er sinds haar transfer naar FC Barcelona en titel Beste Voetbalster ter Wereld aardig wat (internationale) volgers bij heeft gekregen. De publiekslieveling van de Oranje Leeuwinnen laat zo op het eerste oog geen onderdeel van haar leven onderbelicht op social media.

Dieper

„Maar onder een foto op Instagram blijft het bij slechts een paar regeltjes”, aldus Vincent de Vries, de auteur die is gevraagd om het leven van de linksbuiten in een boek te gieten. Het wordt geen biografie, zegt de schrijver die onder meer de biografie van Fernando Ricksen schreef. „De doelgroep wordt gevormd door meisjes tussen de 15 en 25 jaar en die lezen over het algemeen geen lange teksten. In het boek gaan we dieper op het leven van Lieke in. Voor een deel aan de hand van veel foto's en voor een deel met een stuk of vijftig korte hoofdstukjes die zeker niet alleen over voetbal gaan. Daarin vertelt ze meer dan in de tekstjes onder foto's op Instagram.”

Het enorm aantal volgers is uiteraard een mooi pr-middel om het boek onder de aandacht te brengen. Kosmos Uitgevers hoopt op die manier een flink aantal boeken aan de man te brengen, zoals dat ook met vlogster Monica Geuze gebeurde.

Nachtkastje

„Een boek heeft net iets meer emotionele waarde dan een fotootje op Instagram of een tweetje”, zegt sport & media-strategist Gijsbregt Brouwer van het content en activatiebureau Tyrsday. „Als dat op je nachtkastje ligt en je leest er vlak voor het slapen nog even in, dan voel je je meer met Lieke Martens verbonden dan wanneer je een tweetje van haar leest. Dat blijft toch iets vluchtigs. En het is natuurlijk best stoer om een eigen boek te hebben, zeker als je daarmee jonge meisjes inspireert om te gaan voetballen.”

Bovendien verdient een populaire sporter als Martens eerder geld met een boek dan met Instagram, zegt Brouwer. „Ik doe dit werk nu tien jaar en ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand écht geld verdient met social media. Het gebeurt niet, ook al ben je nog zo groot. Er zijn uiteraard wel atleten die een goede deal met een sponsor sluiten, maar de vraag is of je social media als advertentieplatform moet gebruiken. Het is een beter middel om vooral jezelf als merk goed neer te zetten. Als heel veel Nederlandse en wellicht ook Spaanse meisjes het boek willen hebben, kan dat aardig wat geld opleveren.”

Het boek van Martens verschijnt volgend jaar maart of april.

