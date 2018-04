Ajax vormde nooit echt een bedreiging voor PSV

De titelrace tussen PSV en Ajax komt komende zondag tot een climax als de twee rivalen elkaar in Eindhoven treffen. Als PSV wint dan is de titel voor de Brabanders. Wat waren dit seizoen de sleutelmomenten?

Speelronde 1

Ajax is in shock door het drama rondom Nouri. De ploeg van de nieuwe coach Marcel Keizer gaat in Almelo op bezoek bij Heracles dat met 2-1 wint. Bij PSV staat er meteen volop druk op de ketel, nadat de Eindhovenaren worden uitgeschakeld in de Europa League door het nietige Osijek. Thuis moet er gewonnen worden van AZ dat veel indruk heeft gemaakt in de voorbereiding. De gasten zijn dan ook favoriet in het Philips Stadion, maar de thuisploeg wint met 3-2.

Speelronde 5

PSV speelt in eigen huis de eerste topper van het seizoen. De ploeg van Phillip Cocu ontvangt regerend landskampioen Feyenoord dat sterk aan het seizoen begonnen is en ook nu bovenaan staat. Een week eerder was PSV in Heerenveen een speelbal van de thuisploeg die coulant bleek en het bij 2-0 hield. Cocu past zijn speelwijze aan en PSV wint onverwachts met 1-0 door een goal in de tweede minuut van Gastón Pereiro. Het is het begin van een zeer zwakke serie van Feyenoord dat in de zeven duels daarna alleen van AZ weet te winnen en zodoende al in een vroeg stadium afhaakt in de titelrace. Ajax verspeelt punten tegen ADO Den Haag: 1-1.

Speelronde 6

PSV haalt uit bij FC Utrecht. De eerste helft is voor de thuisploeg, maar daarna trappen de Eindhovenaren het gaspedaal in. Het wordt maar liefst 1-7 in de Domstad. Ajax verliest in de eigen ArenA met 1-2 van Vitesse. PSV pakt voor het eerst de koppositie en zal deze niet meer uit handen geven. Ajax staat op een schamele zevende plek met maar tien punten, het laagste aantal sinds het seizoen 2008-2009. „Wij willen Ajax zien, wij willen Ajax zien”, klinkt het vanaf de tribunes en Ajax-coach Keizer is duidelijk: „Als je acht verliespunten hebt in zes wedstrijden dan is dat inderdaad een crisis.”

Speelronde 11

PSV vergroot de voorsprong op Ajax. De Amsterdammers wonnen op de negende speeldag nog met 1-4 van Feyenoord, maar op 5 november laat Ajax opnieuw de Arena huilen. FC Utrecht, waar dan nog Erik ten Hag op de bank zit, wint met met 1-2. PSV wint in eigen huis van FC Twente. De landskampioen van 2010 zit in zwaar weer en heeft Gertjan Verbeek aangesteld als coach om uit de onderste regionen te ontsnappen. De Tukkers lijken op een gelijkspel af te stevenen, maar door een eigen doelpunt van Stefan Thesker in blessuretijd wint PSV het spektakelstuk met 4-3.

Speelronde 15

Ajax-PSV staat op het programma. Een week eerder verspeelde Ajax opnieuw punten door in Enschede niet verder te komen dan 3-3 tegen FC Twente. PSV heeft tien punten meer dan Ajax en is dan ook zwaar favoriet. Bij winst van PSV is de voorsprong dertien punten en de titel al zo goed als zeker binnen, maar de Amsterdammers spelen hun beste wedstrijd van het seizoen en winnen met 3-0 door goals van David Neres, Lasse Schöne en Donny van de Beek. „Als Ajax dit niveau vasthoudt, worden ze kampioen”, zegt analist Ronald de Boer.

Speelronde 16

PSV is van slag en speelt een week na de nederlaag tegen Ajax met 3-3 gelijk in Groningen. Ajax heeft thuis geen moeite met Excelsior dat met 3-1 opzij wordt geschoven. De Amsterdammers lopen in één week tijd vijf punten in op de ploeg van Cocu. Een week erna wint Ajax ook van nummer drie AZ, maar het blijkt de laatste competitiewedstrijd van Keizer. Hij wordt ontslagen nadat Ajax door FC Twente uit de beker wordt geknikkerd. Het ontslag verrast de voetballerij, ook in Eindhoven zijn ze verbaasd. „Ik zag dit niet aankomen zo vlak voor de winterstop”, zegt Cocu. „Ze haalden toch een paar goede resultaten.”

Speelronde 24

PSV komt thuis niet verder dan 2-2 tegen sc Heerenveen. Ajax, waar Ten Hag Keizer heeft opgevolgd, wint met 0-1 van PEC Zwolle. Het verschil is tussen de twee teams is vijf punten en in Amsterdam geloven ze er weer in, helemaal omdat PSV op speelronde 25 bij Feyenoord op bezoek moet en Ajax in eigen huis ADO Den Haag ontvangt.

Speelronde 25

Maar Ajax komt tegen ADO niet verder dan 0-0 en PSV wint in De Kuip met 1-3 door goals van Santiago Arias, Steven Bergwijn en Gastón Pereiro. „Doodzonde, PSV zit in een zetel”, zegt Ajacied Justin Kluivert.

Speelronde 26

Als Ajax ook nog eens met 3-2 verliest van Vitesse, terwijl PSV FC Utrecht met 3-0 aan de kant schuift, is het helemaal gedaan met de kampioensaspiraties van de Amsterdammers. „Er brak toen iets bij mij”, geeft Ajax-middenvelder Lasse Schöne deze week toe in een interview met Ajax Life. „Je voetbalt voor de titel en dan geef je het zo uit handen.”

Speeldag 27

Op speeldag 27 vindt er een daverende verrassing plaats als Willem II PSV in eigen huis een ongekend pak slaag geeft. De PSV’ers schamen zich dood na de 5-0 nederlaag, maar weten zeker dat de pandoering een incident is. „Beter een keer met 5-0 verliezen, dan vijf keer met 1-0”, relativeert doelman Jeroen Zoet de nederlaag.

Speelronde 30

De nederlaag tegen Willem II blijkt inderdaad een incident. PSV en Ajax blijven winnen. Het duel op speelronde 30 tussen AZ en PSV is cruciaal. Als PSV in Alkmaar wint, kan het op speelronde 31 in eigen huis kampioen worden tegen uitgerekend Ajax. In een knotsgek duel, waar PSV opnieuw bewijst over een ijzersterke wil te beschikken, wint het met 2-3. „In Amsterdam zijn ze geknakt”, weet PSV-verdediger Daniel Schwaab het zeker.

