Zeven nieuwelingen in voorselectie Nederlands elftal

Sportbonden hebben het liever niet, maar er worden deze eeuw nog genoeg politieke statements gemaakt door atleten en trainers. Coach Pep Guardiola is het meest recente voorbeeld.

Geel

Pep Guardiola moet binnenkort voor de tuchtcommissie van de Engelse voetbalbond FA verschijnen om zich te verantwoorden voor het dragen van een geel lintje. De trainer van Manchester City betuigt op die manier zijn steun aan de opgepakte leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Volgens de reglementen van de FA zijn politieke statements op en rond het veld verboden. De ex-speler en -trainer van FC Barcelona draagt het lintje al maanden, ook al heeft hij verschillende keren te horen gekregen dat het niet de bedoeling is. Van de UEFA mag Guardiola tijdens Champions Leaguewedstrijden wel op die manier zijn steun betuigen aan Catalonië. „Zolang je het met respect doet, mag het”, zei de 47-jarige oefenmeester daarover. Ik voel gewoon mee met de mensen die vast zitten, zonder dat bewezen is dat ze schuldig zijn. Zij dragen geen wapens, maar zijn gearresteerd om politieke redenen. Ik ben een voetbaltrainer, maar bovenal ben ik mens. Dit gele lintje zal altijd bij mij blijven, tot het eind.”

Manchester City-trainer Pep Guardiola met zijn gele lintje. Foto: EPA

Goud

Ook basketballer LeBron James gebruikte eind vorig jaar kleuren om een duidelijk statement te maken. De vedette van Cleveland Cavaliers droeg tijdens het NBA-duel met de Washington Wizzards een witte en een zwarte schoen. In gouden letters stond op beide schoenen ‘Equality’ gedrukt. Hij deed dit om duidelijk te maken dat de Verenigde Staten zich niet moeten laten verscheuren door president Donald Trump. LeBron deed dit overigens zonder zijn naam te noemen, maar het was overduidelijk dat het om de man ging die enkele kilometers verderop in het Witte Huis zat. „Dit is een prachtig land en we laten nooit één persoon bepalen hoe mooi en krachtig we als mensen zijn. We moeten ons focussen op gelijke rechten of je nu man, vrouw, wit of zwart bent. Je afkomst doet er niet toe.”

Knie

Ook de American footballers maken sinds vorig jaar regelmatig duidelijk dat ze niets van Trump moeten hebben. Tijdens het volkslied, dat voor elke wedstrijd wordt gezongen, zitten ze op een knie uit protest tegen het toenemende politiegeweld tegen voornamelijk donkere Amerikanen. Dit schoot in het verkeerde keelgat van de president, die direct met maatregelen tegen de knielende teams dreigde. „Waarom krijgen NFL-teams enorme belastingvoordelen, terwijl zij geen respect tonen voor ons volkslied, onze vlag en ons land. Verander de belastingwet!”, foeterde hij op Twitter. Ook sommeerde hij vice-president Mike Penze tijdens diens bezoek aan het duel tussen Indianapolis Colts en San Francisco 49’ers af te breken als er ook maar één speler zou knielen. Pence en zijn vrouw verlieten al snel het stadion.

Protest van American footballers tegen de toename van geweld tegen donkere Amerikanen. Foto: AFP

Kus

Het was in 2013 het meest besproken moment van de WK Atletiek in Moskou. Toen de Russische atletes hun gouden plak op de 4x400 meter vierden, kusten Kseniya Ryzhova en Tatyana Firova elkaar vol op de mond. De beelden vlogen als een lopend vuurtje de hele wereld over. Iedereen was er direct van overtuigd dat dit een statement was tegen het Russische anti-homobeleid. Dat was tijdens de WK een hot topic, want polsstokspringer Elena Isinbayeva had gezegd dat in Rusland vrouwen met mannen leven en niet met vrouwen. En mannen niet met mannen. De Zoen werd als tegenreactie gezien. Later benadrukte Ryzhova dat het niets te maken had met homorechten en dat het in Rusland vrij normaal is om vriendinnen op de mond te zoenen. De vraag was echter of ze onder druk was gezegd om dat te zeggen of dat het inderdaad een spontane actie was om de wereldtitel te vieren.

Vluchtelingen

Hij was net wereldkampioen op de weg van 2015 geworden, maar Peter Sagan had geen zin in prietpraatjes met verslaggevers die hem stonden op te wachten. Geen verslag uit zijn mond over hoe zwaar het was geweest, wanneer de Slowaak wist dat hij ging winnen en wie hij allemaal wil bedanken. Nee, de flamboyante wielrenner riep op tot een betere wereld. „Ik ben heel erg blij, maar ik wil ook graag het volgende kwijt: er zijn momenteel grote problemen in Europa, daarom wil ik iedereen oproepen de wereld te veranderen”, verwees hij naar de problematiek met vluchtelingen. Het werd een ietwat warrig verhaal van Sagan, maar het was duidelijk dat hij niet in sportclichés wilde praten. „Ik hoop dat wij als sporters mensen nog heel lang zullen inspireren. De problemen hebben mij heel erg gemotiveerd om hier vandaag te winnen, zodat ik dit kon zeggen.”