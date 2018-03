Voetballer Luijckx leert Deens tussen vluchtelingen

Het zou zomaar een quizvraag kunnen zijn: bij welke club staat Kees Luijckx onder contract? Waarschijnlijk weten weinig voetbalverslaafden het antwoord. De Nederlandse verdediger speelt namelijk bij het Deense SønderjyskE.

In Nederland kwam hij uit voor AZ, Excelsior, ADO Den Haag, NAC en Roda JC, maar sinds 2014 mag hij zichzelf een voetbalnomade noemen. Bij het Griekse Niki Volos beleefde Luijckx zijn eerste buitenlandse avontuur, waarna hij naar Boedapest verhuisde om de kleuren van Videoton FC te verdedigen en sinds de zomer van 2015 is Denemarken de thuisbasis van zijn gezin.

Verfrissend

Vrijwel iedereen in het land spreekt uitstekend Engels en ook bij SønderjyskE wordt in de kleedkamer veelvuldig Engels gesproken. Het was voor Luijckx dus geen bittere noodzaak de Deense taal machtig te worden. „Maar als voetballer zit je vaak in een bubble, dus ik vond het vooral verfrissend om twee keer per week naar school te gaan en andere mensen te leren kennen.”

Een aantal van zijn klasgenoten is vluchteling. Het contrast kan bijna niet groter: een goedbetaalde voetballer tussen mensen die met een bootje naar Europa zijn gevlucht in de hoop een beter bestaan op te kunnen bouwen. „Het is onwerkelijk”, zegt Luijckx. „Ik kende de verhalen natuurlijk wel uit het nieuws, maar als een klasgenoot tussen neus en lippen door vertelt dat ze een bootvluchteling is, is dat wel heel heftig. En toen ik met een andere klasgenoot op stap ging, vertelde hij dat hij in Syrië een heel goede baan en status had. Hier heeft hij bijna niets. Ja, vrijheid. Dat is heel belangrijk, maar of ze echt gelukkig zijn… Die mensen hebben alles moeten achterlaten en Denemarken is niet het makkelijkste land om er tussen te komen. Hier is iedereen behoorlijk op zichzelf. Aan de andere kant is het hier vrij goed geregeld voor vluchtelingen.”

Moeilijk

Heel diepgravende gesprekken over hun leven als vluchteling voert Luijckx meestal niet met zijn klasgenoten. Op school is tenslotte iedereen gelijk. Het gezamenlijke doel is duidelijk: goed Deens kunnen spreken, schrijven en begrijpen. En dat is geen eenvoudige opgave, zegt de voetballer. „Deense voetballers spreken vaak heel snel goed Nederlands, maar andersom is het een stuk lastiger. Ik heb geen idee hoe dat komt. De uitspraak van Deens is heel anders dan dat je schrijft. Toen we hier net woonden en ik tegen iemand vertelde in welke straat we wonen, begreep niemand er iets van. Bleek je de straatnaam op een totaal andere manier uit te spreken. Als er familieleden of vrienden op bezoek zijn, leg ik ze weleens een woordje voor en vraag ik ze hoe ze het zouden uitspreken. Als ik zeg hoe het wél moet, kunnen ze zich dat nauwelijks voorstellen.”

Luijckx sprak ook met Rafael van der Vaart, die uitkomt voor FC Midtjylland, over de moeilijkheid van de taal. „Hij zei dat hij er na twee lessen mee was gestopt, omdat hij er helemaal niets van begreep. Ik snap dat wel, want toen ik in Griekenland speelde, vond ik het eenvoudiger om Grieks te leren dan nu Deens.”

Interview

Toch gaat het hem steeds beter af. Zo geeft hij rond wedstrijden vrijwel probleemloos interviews in het Deens. „Dat wordt heel erg gewaardeerd, omdat weinig andere buitenlanders de moeite nemen de taal te leren. Mijn eerste interview in het Deens ging hier om die reden viral. En het is ook gewoon handig om brieven van de gemeente, kleuterschool of bank te kunnen lezen. Maar soms blijft het lastig als ik met mensen in gesprek ben. Dan denken ze: ach, arme jongen, we schakelen wel over naar het Engels. Maar daar leer ik natuurlijk niets van.”

Luijckx heeft onlangs zijn contract bij SønderjyskE met twee jaar verlengd, al neemt de heimwee naar Nederland behoorlijk toe. „Meer en meer. Voetballen in het buitenland is prachtig, maar Nederland blijft het mooiste land om te wonen. Als voetballer heb ik hier echter een bepaalde status verworven, ik speel altijd, ben soms aanvoerder en het nieuwe contract is ook gewoon heel aantrekkelijk.”

Dus heeft hij nog alle tijd om zijn Deens bij te spijkeren.