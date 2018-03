Ronald Koeman heeft Wesley Sneijder niet meer nodig

Badr Hari is terug en hij wil Rico Verhoeven. „Dit gevecht was mijn boodschap, ik heb laten zien dat ik er klaar voor ben”, zei Hari na zijn winstpartij tegen Hesdy Gerges.

Diskwalificatie

Bad Blood kreeg het hoofdaffiche van Glory 51 mee. Badr Hari versus Hesdy Gerges werd gepromoot als een rematch van het beruchte gevecht dat het duo acht jaar geleden afwerkte en waar Hari Gerges tegen zijn hoofd trapte toen hij op wilde krabbelen na een serie stoten van Hari. Diskwalificatie volgde, maar daar zal Hari niet mee hebben gezeten. Als tiener kreeg hij het ooit op een gala in België aan de stok met het publiek, omdat hij de plaatselijke favoriet beet. Terug in de auto richting Amsterdam vroeg zijn toenmalige coach waarom hij gebeten had, waarop Hari antwoordde ‘ik had geen zin om te verliezen, dan maar diskwalificatie’.

Mythe

Dat het bloed van Hari kruipt waar het niet gaan kan, werd in de jaren erna wel duidelijk. Schandalen volgden zich in rap tempo op, maar Badr ging onverstoorbaar zijn eigen weg. Niemand kon hem wat maken. Hij was de koning. Zijn onoverwinnelijke aura, zijn flair, charisma en arrogantie hebben voor een mythische status gezorgd. Zelfs nu hij al jaren niks bijzonders heeft laten zien in de ring, gaat het publiek alleen al bij het horen van zijn naam uit haar dak.

Zoals afgelopen december ook het geval was toen op de avond van het wereldtitelgevecht tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik ‘the return of the bad boy’ werd aangekondigd middels een gelikt filmpje. „Ik daag alle vechters uit die denken wat te zeggen te hebben binnen deze ring. Het maakt me niet uit wie of wanneer. Ik ben klaar voor iedereen!” Ahoy werd gek en zaterdag was het dan eindelijk zover.

Laatste kans

Voorafgaand aan de partij tegen Gerges voerde Hari weer vol zelfvertrouwen een show op. „Als ik naar de televisie kijk en zie wat er nu rondloopt… Ik denk dat ik daar een paar jaar geleden geen zweetdruppel voor gelaten had. En in die vorm ben ik nu. Er is geen concurrentie dit moment en dat zal ik bewijzen als ik Hesdy in elkaar sla.”

Maar wie goed keek zag ook een man die doorhad dat het gevecht tegen Gerges misschien wel zijn laatste kans was op een lucratief vervolg van zijn in het slop geraakte kickboksloopbaan. De partij tegen Gerges was immers het opstapje naar een revanche tegen Verhoeven. Het eerste gevecht tussen het duo liep uit op een anticlimax doordat Hari opgaf door een armblessure en er werd volop getwijfeld aan zijn fysieke gesteldheid. Een nieuwe teleurstelling tegen Gerges kon Hadri dan ook niet gebruiken, want dan zou er mogelijk niemand meer op een gevecht tussen hem en Verhoeven wachten. En dat zou Hari raken waar het hem het meest pijn zou doen, namelijk zijn portemonnee.

Werkethos

Vroeger als jochie van tien drukte Badr altijd zijn snor als er gelopen moest worden. Talent had hij wel, maar de echte motivatie? De echte werkethos? Daar worden door zijn oud-coaches nogal eens vraagtekens bij gezet. „Als er buiten gelopen moest worden, moest Badr altijd zijn moeder helpen”, zegt zijn eerste coach Hassan Ettaki in het boek ‘Badr: de harde werkelijkheid’ van Jens Olde Kalter. Oud-coach Frits Werner is uitgesprokener in hetzelfde boek: „Een luie flikker met veel talent.”

Maar nu zag Hari er afgetrainder uit dan ooit voor zijn gevecht tegen Gerges. Dit ontging ook zijn voormalige coach Thom Harinck, die nu Hesdy traint, niet: „Volgens mij heeft Badr voor het eerst sinds lange tijd serieus getraind. Hij ziet er nu beter uit dan tijdens het gevecht tegen Rico in Oberhausen.”

Boodschap

Dat bleek in de ring waar iedere stoot of trap van Hari luid bejubeld werd door het uitzinnige publiek dat Hari naar de overwinning schreeuwde. Makkelijk was het niet, want Gerges bleek een taaie tegenstander. Het gevecht was dan ook een ware uitputtingsslag die de volle drie ronden duurde. Hari trok uiteindelijk aan het langste eind en zei klaar te zijn voor Verhoeven. „Ik heb laten zien dat ik in vorm ben en dat ik drie ronden kan vechten. Dit gevecht was mijn boodschap voor Rico, ik heb laten zien dat ik klaar voor hem ben.”

Lees ook Harinck koestert geen wrok meer tegen Badr Likeability of 4

Lees ook Verhoeven lost belofte in en is eindelijk verlost Likeability of 5

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar