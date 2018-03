Nieuw Oranje begint met nederlaag tegen Engeland

Na elke training stapten de spelers van het Nederlands elftal met een grote glimlach van het veld, net als bondscoach Ronald Koeman. Hij wilde dat Oranje weer een positieve, enthousiaste en vrolijke uitstraling kreeg. Het moest nou maar eens afgelopen zijn met het chagrijn van het missen van twee eindtoernooien. Tijd voor een frisse en fruitige herstart.

Maar de supporters in de Johan Cruijff ArenA konden vrijdagavond nauwelijks genieten van het nieuwe Nederlands elftal. In het oefenduel met Engeland werd duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is voor Koeman. Logisch, want hij kan in vijf dagen natuurlijk niet direct de complete boel naar zijn hand zetten.

Ronald Koeman kan nog niet heel tevreden zijn over zijn Oranje. Foto: ANP

In de eerste helft viel er - op halve kansjes voor Bas Dost en Quincy Promes na - bar weinig te beleven in Amsterdam. Ook Engeland was niet in staat er een leuke en open wedstrijd van te maken. The Three Lions kwamen in de tweede helft op voorsprong door een treffer van Jesse Lingard.

Niet sprankelend

Na het doelpunt kwam het duel iets losser, maar van sprankelend voetbal was nimmer sprake. Alleen toen Memphis Depay achter de bal ging staan voor een vrije trap, werd het publiek even onrustig. Maar zijn trap belandde in de handen van doelman Jordan Pickford.

Koeman wil de oefenpotjes tegen Engeland en Portugal (maandagavond) gebruiken om bepaalde spelers van dichtbij aan het werk te zien. Neem Hans Hateboer, die vrijdag als rechtsback zijn debuut mocht maken en Wout Weghorst, die op de valreep eveneens zijn eerste minuten voor Nederland maakte.

Nations League

Op die manier wil de bondscoach steeds meer puzzelstukjes proberen om uiteindelijk tot een vaste basis te komen, waarmee hij de Nations League moet gaan afwerken. Die begint pas in september, nadat ook nog Slowakije en Italië als sparringpartners hebben gediend.

Koeman heeft dus nog even de tijd. Gelukkig maar.