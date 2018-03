Justin Kluivert zingt verjaardagsliedje voor Koeman

Voor de ingang van de Max Verstappen Store in het Limburgse Swalmen stapt een man van zijn fiets. Hij zet zijn zonnebril af en kijkt naar de openingstijden die op de glazen deur zijn geplakt. Hmm, gesloten. De man drukt de zijkant van zijn hand tegen het glas en daarna zijn voorhoofd tegen zijn hand. Naar binnen loerend ziet hij toch echt mensen in de zaak staan. Klop, klop, klop.

Eigenaar Roger Hermans schiet in de lach en loopt richting de deur. Nogmaals wijst hij de man erop dat de fanshop op maandag en dinsdag gesloten is. Met gebaren maakt de fietser duidelijk dat het toch echt héél belangrijk is dat de deur even opengaat. Hermans is de beroerdste niet en pakt zijn sleutelbos. De man vraagt in het Duits hoeveel de jas van Red Bull Racing uit de etalage kost. 139,95 euro, krijgt hij te horen. „Kein Sonderangebot?” Nee, de jas komt voorlopig niet in de aanbieding.

In hun hart

Swalmen ligt op steenworpafstand van de Duitse grens, dus heel bijzonder is het niet dat er oosterburen aankloppen bij de Max Verstappen Store, die negen maanden geleden de deuren voor het eerst opende. Ze hebben uiteraard hun eigen Sebastian Vettel, maar dat supertalent uit Nederland hebben ze stiekem ook in hun hart gesloten.

Hermans krijgt regelmatig mensen uit het buitenland over de vloer. Fransen, Engelsen, noem maar. „Ook uit Azië krijgen we regelmatig liefhebbers op bezoek. Niet dat ze het vliegtuig pakken, naar Swalmen komen en weer terug naar huis gaan hoor, haha. Maar tijdens hun bezoek aan Europa komen ze wel graag langs om een kijkje te nemen in het leven van Max Verstappen.”

Roger Hermans, eigenaar van de Max Verstappen Store.

Want de fysieke winkel is veel meer dan alleen een plek waar petjes, telefoonhoesjes, en shirtjes met het MV-logo worden verkocht. Het is ook een soort museum dat de even prille als imposante loopbaan van de Formule 1-coureur tentoonstelt. „Als je goed kijkt, zie je dat de dode vliegen er nog op zitten”, zegt Hermans, terwijl hij naar de helm wijst die Verstappen droeg toen hij in Barcelona zijn eerste Grand Prix won. „Eigenlijk zouden we twee gaten in de vitrine moeten maken, want dan ruik je het zweet. En de champagne!”

Een paar meter verderop staat hét pronkstuk van de winkel: de Torro Rosso STR10, waarin Verstappen als 17-jarige coureur zijn debuut in de Formule 1 maakte. De bolide is het eigendom van de Limburger zelf en hij vond het zonde om ’m ergens in een garage te laten verstoffen. Hermans: „Normaal gaan dat soort dingen achter slot en grendel en krijg je ze nooit te zien. Maar Max is zo niet, hij wil ontzettend graag alles delen met zijn fans. Het komt echt recht uit zijn hart dat we dergelijke memorabilia hier mogen tentoonstellen. De helm van zijn eerste race namens Red Bull Racing die hij direct winnend afsloot, dat is toch uniek om te kunnen zien? Kinderen kennen dat soort zaken alleen van tv, maar hier staan ze er met hun neus bovenop.”

Gekkenhuis

Sinds de opening in juni vorig jaar is het een gekkenhuis geweest. Hermans weet niet hoeveel mensen er exact zijn geweest, maar hij waagt een gokje. „Het kunnen er 7.000 zijn geweest, maar ook 12.000. Het heeft in ieder geval alle verwachtingen overtroffen. Zowel qua bezoek als op het gebied van de verkoop.”

De eigenaar in zijn team mogen niet zomaar van alles te koop aanbieden in de Max Verstappen Store. De coureur zelf heeft de laatste stem als het om nieuwe producten gaat. Hermans: „Wij kunnen wel een of ander nieuw telefoonhoesje bedenken, maar als Max het zelf niet zou gebruiken omdat hij het niets vindt, gaat het feest niet door.”

Mensen verlaten de zaak overigens regelmatig zonder iets aan te schaffen. Geen probleem. „Mensen zijn bereid om uren in de auto te zitten om hier langs te komen. Als iemand uit Leeuwarden hier voor de deur staat, gaan we die niet verplichten om iets te kopen. Als hij vijftig foto’s wil maken, dan mag dat. Welkom in de wereld van Max!”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar